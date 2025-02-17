Зеленський назвав роль Запорізької АЕС у переговорах про закінчення війни

Як наголосив президент, атомна енергетика дала можливість Україні вистояти всі зими

Запорізька атомна електростанція має стати частиною гарантій безпеки для нашої країни. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами.

«Це – важливі умови. Сьогодні станція не працює. Вона і не буде працювати, без нас це просто неможливо. А ми будемо виробляти електрику, постачати нашим (споживачам – «Главком») і продавати в Європу», – сказав він.

Президент додав, що всі українські партнери зазначають, що, якби не атомна енергетика, то Україна «всі зими програла б, і в нас була б катастрофа».

Нагадаємо, питання Запорізької АЕС буде поставлене під час першої зустрічі сторін у дипломатичному форматі.

Як відомо, Головне управління розвідки Міноборони заявило, що росіяни атакували українські позиції, чим зірвали ротацію експертів Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) на Запорізькій АЕС.

Раніше Зеленський заявив, що Китай вперше виявив справжню зацікавленість у сприянні мирним переговорам для завершення війни в Україні. Пекін може бути за столом переговорів, якщо буде готовий надати гарантії безпеки.

Спеціальний представник президента США із питань України та Росії Кіт Келлог заявив, що ніхто не нав’язуватиме президенту України Володимиру Зеленському мирну угоду.

До слова, Україна змогла суттєво просунутися в питанні створення контингенту іноземних військовослужбовців на своїй території.