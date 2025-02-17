Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський назвав роль Запорізької АЕС у переговорах про закінчення війни

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський назвав роль Запорізької АЕС у переговорах про закінчення війни
Запорізька атомна електростанція досі перебуває в окупації
фото з відкритих джерел

Як наголосив президент, атомна енергетика дала можливість Україні вистояти всі зими

Запорізька атомна електростанція має стати частиною гарантій безпеки для нашої країни. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами.

«Це – важливі умови. Сьогодні станція не працює. Вона і не буде працювати, без нас це просто неможливо. А ми будемо виробляти електрику, постачати нашим (споживачам – «Главком») і продавати в Європу», – сказав він.

Президент додав, що всі українські партнери зазначають, що, якби не атомна енергетика, то Україна «всі зими програла б, і в нас була б катастрофа».

Нагадаємо, питання Запорізької АЕС буде поставлене під час першої зустрічі сторін у дипломатичному форматі.

Як відомо, Головне  управління розвідки Міноборони заявило, що росіяни атакували українські позиції, чим зірвали ротацію експертів Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) на Запорізькій АЕС.

Раніше Зеленський заявив, що Китай вперше виявив справжню зацікавленість у сприянні мирним переговорам для завершення війни в Україні. Пекін може бути за столом переговорів, якщо буде готовий надати гарантії безпеки.

Спеціальний представник президента США із питань України та Росії Кіт Келлог заявив, що ніхто не нав’язуватиме президенту України Володимиру Зеленському мирну угоду

До слова, Україна змогла суттєво просунутися в питанні створення контингенту іноземних військовослужбовців на своїй території.

Читайте також:

Теги: переговори Запорізька АЕС Володимир Зеленський АЕС війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наслідки ворожої атаки на Київ вранці 18 січня
РФ вдарила на світанку по Україні «Іскандерами»: дані Повітряних сил
18 сiчня, 09:16
Росіяни продовжують захоплювати території на Донеччині
Російські війська окупували Времівку, що на Донеччині – Deep State
26 сiчня, 04:24
Заморожування фінансування для закупівлі озброєнь може стати реальністю для Києва
Призупинення допомоги США іншим країнам зашкодить Україні – WSJ
28 сiчня, 13:13
Росіяни не посилюють своє угруповання на Покровському напрямку свіжими резервами, а перекидають підрозділи з сусідніх ділянок фронту
Росіяни припинили лобові штурми на Покровському напрямку: речник «Хортиці» назвав причину
2 лютого, 01:19
Ситуація на фронті 1 лютого
Карта бойових дій в Україні станом на 1 лютого 2025 року
1 лютого, 00:00
Росія з початку повномасштабного вторгнення втратила в Україні 1268 РСЗВ
Втрати ворога станом на 3 лютого 2025 – Генштаб ЗСУ
3 лютого, 07:36
Україна переживає демографічну кризу, щоб змінити це потрібні додаткові ресурси
Демограф назвала єдиний спосіб відновлення чисельності українців
11 лютого, 16:30
Президент України Володимир Зеленський
Зеленський пояснив, що змусить Путіна зупинити війну
12 лютого, 11:49
Зеленський розповів про зусилля, яких докладає Україна для закінчення війни та досягнення справедливого й тривалого миру
Україна підписала з Об’єднаними Арабськими Еміратами важливу економічну угоду
Сьогодні, 13:14

Політика

Зеленський назвав роль Запорізької АЕС у переговорах про закінчення війни
Зеленський назвав роль Запорізької АЕС у переговорах про закінчення війни
Шмигаль анонсував візит в Україну колегії європейських комісарів
Шмигаль анонсував візит в Україну колегії європейських комісарів
Створення іноземного контингенту в Україні: Зеленський заявив про важливі зрушення
Створення іноземного контингенту в Україні: Зеленський заявив про важливі зрушення
Китай отримає місце за столом переговорів про закінчення війни: президент назвав умову
Китай отримає місце за столом переговорів про закінчення війни: президент назвав умову
Зеленський незабаром зустрінеться з Ердоганом
Зеленський незабаром зустрінеться з Ердоганом
Зеленський хоче повезти спецпосланця Трампа Келлога на фронт
Зеленський хоче повезти спецпосланця Трампа Келлога на фронт

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
167K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 лютого: ситуація на фронті
58K
Карта повітряних тривог України онлайн 17 лютого 2025
17K
Штраф 1500 євро за купальник: Португалія засмутила туристів новими правилами
14K
Втрати ворога станом на 17 лютого 2025 – Генштаб ЗСУ
8564
Порошенко розказав про свою єдину зустріч віч-на-віч із Зеленським
6663
Ілон Маск анонсував «найрозумніший штучний інтелект на Землі»

Новини

17 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Росія радо зустріне Трампа 9 травня – Пєсков
Вчора, 11:20
16 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00
Виступ Зеленського на другому дні Мюнхенської безпекової конференції. Головні тези
15 лютого, 13:07
На Дніпропетровщині діти провалилися під лід та мало не загинули
15 лютого, 02:48
15 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
15 лютого, 00:01

Прес-релізи

«Ангели памʼяті-2025». Всесвітня акція вшанування українських героїв: як приєднатися
«Ангели памʼяті-2025». Всесвітня акція вшанування українських героїв: як приєднатися
15 лютого, 16:07
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua