«Майбутнє України». Президент відзначив дітей

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Президент підписав указ №849/2025
фото: Офіс президента

Зеленський постановив нагородити дітей відзнакою «Майбутнє України»

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про нагородження дітей за прояв особистої хоробрості, відваги, стійкості, патріотизму, активну громадянську позицію, волонтерську діяльність, відстоювання загальнолюдських цінностей, національних інтересів України та її гідного майбутнього. Про це повідомляє «Главком» з посиланням указ президента №849/2025.

Зеленський постановив нагородити відзнакою «Майбутнє України»:

  • Аветікяна Марка Арменовича – учня ліцею № 1 Білгород-Дністровської міської ради, Одеська область.
  • Горбовського Сінезія Олеговича – учня Київського державного музичного ліцею імені М.В.Лисенка.
  • Данилюк Олександру Василівну – ученицю Рівненського ліцею № 15 Рівненської міської ради.
  • Дякову Єлизавету Сергіївну – випускницю Ліцею № 3 Нововодолазької селищної ради, Харківська область.
  • Євтушка Ярослава Анатолійовича – учня Клеванського професійного ліцею, Рівненська область.
  • Журбу Аріну Сергіївну – ученицю комунальної установи «Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 17», м. Суми.
  • Кашнікова Олексія Віталійовича – учня Смілянської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 12 Смілянської міської ради, Черкаська область.
  • Костецького Олександра Олександровича – учня Драчинецького опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Мамаївської сільської ради, Чернівецька область.
  • Литвина Нікіту Олександровича – учня Ліцею № 2 Покровської міської ради, Донецька область.
  • Малошика Артема Миколайовича – студента Харківського автотранспортного фахового коледжу.
  • Марченка Нікіту Віталійовича – учня Неділищенської гімназії Барашівської сільської ради, Житомирська область.
  • Мелетенка Івана Валерійовича – учня Архангельського професійного аграрного ліцею, Херсонська область.
  • Менджур Людмилу Ярославівну – студентку природничо-гуманітарного фахового коледжу Державного вищого навчального закладу «Ужгородський національний університет», Закарпатська область.
  • Олексіва Романа Ярославовича – учня ліцею «Гроно» Львівської міської ради.
  • Онищука Максима Юрійовича – учня Неділищенської гімназії Барашівської сільської ради, Житомирська область.
  • Паскаль Олександру Олександрівну – ученицю Чорноморського ліцею № 6 Чорноморської міської ради, Одеська область.
  • Рака Данила Олександровича – студента Державного професійно-технічного навчального закладу «Куликівський професійний аграрний ліцей», Чернігівська область.
  • Соболь Ангеліну Михайлівну – ученицю комунального закладу «Тростянецький ліцей» Вороновицької селищної ради, Вінницька область.
  • Степаненко Яну Олександрівну – ученицю закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 20 Торецької міської військово-цивільної адміністрації, Донецька область.
  • Тимчака Артура Андрійовича – учня комунального закладу «Нікольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 імені А. Д. Якименка Нікольської селищної ради», Донецька область.

Нагадаємо, у червні 2025 року президент запровадив нову відзнаку під назвою «Майбутнє України». Її вручатимуть дітям (особам до 18 років) за прояв «особистої хоробрості, відваги, стійкості, патріотизму, активну громадянську позицію, волонтерську діяльність, відстоювання загальнолюдських цінностей, національних інтересів України, її розвитку та гідного майбутнього».

Теги: Володимир Зеленський діти державні нагороди

