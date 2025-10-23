Зеленський відреагував на загибель журналістів телеканалу Freedom

Президент наголосив, що з 2022 року Росія вже вбила 135 представників медіа

Президент України Володимир Зеленський відреагував на вбивство росіянами журналістки телеканалу Freedom Олени Губанової та оператора Євгена Кармазіна. Він висловив співчуття рідним та побажав одужання їхньому колезі, якому вдалося вижити. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі Зеленського.

«Росія і далі нападає на журналістів, які висвітлюють її війну проти України, вбиває їх і завдає їм поранень. Сьогодні в Краматорську Росія вдарила дроном по автомобілю, в якому перебувала знімальна група українського телеканалу Freedom. Загинули журналістка Олена Губанова й оператор Євген Кармазін, а журналіст Олександр Количев дістав важкі поранення. Мої співчуття рідним, близьким і колегам загиблих. Їхня мужність у висвітленні правди про російську агресію проти України ніколи не буде забута», – заявив президент.

фото: Володимир Зеленський/Telegram

Зокрема, Зеленський побажав «швидкого одужання пораненому кореспонденту й сили його близьким». Він нагадав, що нещодавно внаслідок цілеспрямованого удару російського дрона загинув французький фотожурналіст Антоні Лаллікан, а його український колега Георгій Іванченко дістав поранення.

«З 2022 року Росія вже вбила 135 представників медіа під час своєї повномасштабної війни. Це не випадковості чи помилки, а свідома стратегія Росії, спрямована на те, щоб заглушити всі незалежні голоси, які розповідають світу про воєнні злочини Росії в Україні. Вдячний усім у світі, хто не заплющує очі на цілеспрямовані атаки Росії проти журналістів та інші злочини», – сказав глава держави.

Володимир Зеленський додав: «Дуже важливо підтримувати наших людей. І я закликаю всіх у світі, зокрема журналістів, організації з захисту медіа, спеціальних представників ООН й ОБСЄ, усі уряди та інституції, підтримувати оборону України та всі види тиску на Росію, які допоможуть якнайшвидше закінчити цю війну».

Нагадаємо, унаслідок удару ворожого безпілотника типу «Ланцет» у Краматорську загинули журналістка телеканалу Freedom Олена Губанова та оператор Євген Кармазін. За словами Вадима Філашкіна, медійники з перших днів повномасштабного вторгнення РФ висвітлювали ситуацію на Донеччині, розповідали правду про ворожі злочини, евакуацію цивільного населення. Вони працювали у найгарячіших точках області.