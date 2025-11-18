Головна Світ Політика
search button user button menu button

Зеленський у Туреччині зустрінеться з Ердоганом

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський у Туреччині зустрінеться з Ердоганом
19 листопада президент Володимир Зеленський прибуде до Туреччини
фото: Офіс президента

Ключовою темою обговорення Зеленського та преиздента Ердогана стане пошук шляхів до миру в Україні

Президент України Володимир Зеленський оголосив про заплановану зустріч із турецьким лідером Реджепом Таїпом Ердоганом, на якій вони обговорюватимуть можливі шляхи досягнення справедливого миру для України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву президента під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом.

Переговори з президентом Туреччини відбудуться вже завтра, 19 листопада. Ключовою темою обговорення стане пошук «максимальних можливостей», які можуть забезпечити Україні рух до встановлення справедливого миру.

Зеленський підкреслив, що має добрі стосунки з Ердоганом. Він також додав, що під час бесіди будуть враховані «певні позиції та сигнали від Сполучених Штатів». Президент України зауважив, що тривалість розмови залежатиме від того, наскільки вдасться інтегрувати позиції обох сторін.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомляв, що завтра він проведе перемовини у Туреччині. «Готуємо активізацію перемовин, і в нас є напрацьовані рішення, які запропонуємо партнерам. Усіма силами наближати закінчення війни – це перший пріоритет України. Працюємо також, щоб відновити обміни та повернення полонених», – додав президент.

Як відомо, спецпосланець президента США Стів Віткофф завтра, 19 листопада, прилетить до Туреччини, де зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським. 

За даними ЗМІ, Стів Віткофф візьме участь у запланованих переговорах із президентом України. Деталі майбутньої зустрічі не повідомляються.

Раніше міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна завжди відкрита до візитів американських партнерів, зокрема спеціального посланця президента США Стіва Віткоффа. «Ми запросили американських високопосадовців відвідати Україну. Таке запрошення отримав і Віткофф. Завжди раді вітати наших американських друзів у країні», – сказав він.

Теги: Туреччина Реджеп Таїп Ердоган Володимир Зеленський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ініціатива Трампа не внесла суттєвих змін у хід дискусії міністрів із «українського досьє»
ЄС не може просто «проковтнути» Будапешт
21 жовтня, 17:37
Політик заявив, що зустріч Трампа та Путіна у Будапешті відбудеться
Міністр закордонних справ Угорщини назвав скасування зустрічі Трампа та Путіна фейком
22 жовтня, 12:45
Зеленський заявив, що «коаліція рішучих» погодила рішення
Зустріч «коаліції охочих», автоматичне продовження відстрочок. Головне за 24 жовтня
24 жовтня, 21:20
Зеленський розповів про застосування української ракети «Фламінго» по Росії
Зеленський назвав точну кількість ударів «Фламінго» по Росії
31 жовтня, 16:59
Вперше такий статус отримала держава, що не є членом об’єднання
Україна приєдналася до Об’єднаних експедиційних сил: що зміниться
5 листопада, 13:54
Зеленський: Він (Путін – «Главком») не може створити напруженість у нашому суспільстві ніяким іншим способом
Зеленський пояснив, чому Росія атакує енергетику
10 листопада, 01:49
Італія готує 12-й пакет військової допомоги Україні
Міністр оборони Італії оголосив про підготовку 12-го пакета допомоги Україні
3 листопада, 18:01
ЗМІ обговорюють зовнішній вигляд президента США
Трамп знову замаскував синець на руці тональним кремом
14 листопада, 07:16
Зеленський та Макрон підписали документ, що дає Україні змогу придбати 100 літаків Rafale
Візит Зеленського до Франції, обстріл Нікополя. Головне за 17 листопада
17 листопада, 21:11

Політика

МВФ рекомендував надати Митниці статус правоохоронного органу
МВФ рекомендував надати Митниці статус правоохоронного органу
ЄС розробляє альтернативний мирний план для України – WSJ
ЄС розробляє альтернативний мирний план для України – WSJ
«Перелік задоволення Путіна». ЄС розкритикував американський план завершення війни
«Перелік задоволення Путіна». ЄС розкритикував американський план завершення війни
Кремль зробив заяву про план США для завершення війни
Кремль зробив заяву про план США для завершення війни
«Мирний» план США. Sky News проаналізував, як Україна та ЄС нейтралізують Трампа
«Мирний» план США. Sky News проаналізував, як Україна та ЄС нейтралізують Трампа
Чехія виступила проти «мирного плану» Трампа для України
Чехія виступила проти «мирного плану» Трампа для України

Новини

Україна та Європа не можуть ігнорувати «мирний план» США: аналіз Sky News
Сьогодні, 02:28
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 19 листопада
19 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 18 листопада
18 листопада, 06:00
В Україні хмарно: погода на 17 листопада
17 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 16 листопада
16 листопада, 06:01
Мерц в розмові з Зеленським виступив проти масового виїзду молодих чоловіків з України до Німеччини
14 листопада, 05:38

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
20 листопада, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua