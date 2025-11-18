Зеленський у Туреччині зустрінеться з Ердоганом

Ключовою темою обговорення Зеленського та преиздента Ердогана стане пошук шляхів до миру в Україні

Президент України Володимир Зеленський оголосив про заплановану зустріч із турецьким лідером Реджепом Таїпом Ердоганом, на якій вони обговорюватимуть можливі шляхи досягнення справедливого миру для України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву президента під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом.

Переговори з президентом Туреччини відбудуться вже завтра, 19 листопада. Ключовою темою обговорення стане пошук «максимальних можливостей», які можуть забезпечити Україні рух до встановлення справедливого миру.

Зеленський підкреслив, що має добрі стосунки з Ердоганом. Він також додав, що під час бесіди будуть враховані «певні позиції та сигнали від Сполучених Штатів». Президент України зауважив, що тривалість розмови залежатиме від того, наскільки вдасться інтегрувати позиції обох сторін.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомляв, що завтра він проведе перемовини у Туреччині. «Готуємо активізацію перемовин, і в нас є напрацьовані рішення, які запропонуємо партнерам. Усіма силами наближати закінчення війни – це перший пріоритет України. Працюємо також, щоб відновити обміни та повернення полонених», – додав президент.

Як відомо, спецпосланець президента США Стів Віткофф завтра, 19 листопада, прилетить до Туреччини, де зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським.

За даними ЗМІ, Стів Віткофф візьме участь у запланованих переговорах із президентом України. Деталі майбутньої зустрічі не повідомляються.

Раніше міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна завжди відкрита до візитів американських партнерів, зокрема спеціального посланця президента США Стіва Віткоффа. «Ми запросили американських високопосадовців відвідати Україну. Таке запрошення отримав і Віткофф. Завжди раді вітати наших американських друзів у країні», – сказав він.