Головна Світ Політика
search button user button menu button

Ще одна країна Європи вивчає питання вимоги репарацій від Росії

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Ще одна країна Європи вивчає питання вимоги репарацій від Росії
Польща має намір вимагати відшкодування за Другу світову війну 
фото з відкритих джерел

Окрім України претензії на виплати від Росії може висунути Польща

Польщі варто провести розрахунки збитків, завданих Росією під час Другої світової війни. Про це висловився депутат від правлячої польської партії «Право і справедливість» Аркадіуш Мулярчик в інтерв'ю Rzeczpospolita.  

«Думаю, що, безумовно, варто оцінити шкоду, завдану Польщі Росією під час Другої світової війни і під час окупації, а потім дочекатися відповідного політичного моменту», – запропонував парламентарій, відповідаючи на запитання журналіста про те, чи слід державі вимагати військових репарацій від російської влади. 

Насамперед Польща наполягає на стягненні репарацій з Німеччини. Опублікувати відповідний документ планують 1 вересня. За словами Аркадіуша Мулярчика, оцінка збитків становить «значну суму, яка в рази перевищує державний бюджет» Польщі. Проте він зазначив, що найбільші польські втрати під час Другої світової війни стосуються людей.  

Нагадаємо, раніше стало відомо, як Польща готується до можливої війни з Росією.

До слова, Росія не раз погрожувала завдати удару по Польщі.

Читайте також:

Теги: росія Польща війна

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Мікі Шерілл: «Усіх нас хвилює ціна, яку український народ сплачує у цій війні»
Конгресвумен Мікі Шерілл: Польща та країни Балтії – наступні, якщо Україна не стримає Путіна
28 липня, 16:03
Польща встановить електронний бар'єр на кордоні з РФ
Польща встановить електронний бар'єр на кордоні з РФ
4 серпня, 14:23
Окупанти вдарили по Львівщині під час візиту до України глави МЗС Польщі
Польща вважає вчорашню атаку РФ на Львівщину невипадковою
3 серпня, 18:30

Політика

Ще одна країна Європи вивчає питання вимоги репарацій від Росії
Ще одна країна Європи вивчає питання вимоги репарацій від Росії
РФ заздалегідь скуповувала критично важливі компоненти для зброї – Reuters 
РФ заздалегідь скуповувала критично важливі компоненти для зброї – Reuters 
Поліція Латвії відмовилась охороняти російські консульства
Поліція Латвії відмовилась охороняти російські консульства
«Путіна у відставку». Опозиціонер Яшин із зали суду звернувся до росіян
«Путіна у відставку». Опозиціонер Яшин із зали суду звернувся до росіян
Соратник Путіна визнав, що війна проти Грузії та України має один замисел
Соратник Путіна визнав, що війна проти Грузії та України має один замисел
Чи можлива зустріч Путіна та Зеленського: Кремль назвав нову умову
Чи можлива зустріч Путіна та Зеленського: Кремль назвав нову умову

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
97K
Китай проти внесення Росії до списку спонсорів тероризму. Чому це добрий знак
55K
ЗСУ відкинули окупантів на кількох напрямках – Генштаб
47K
В Україні знову лунають сирени
33K
Ліван передумав приймати українську кукурудзу, що першою вирвалась з Одеси?
29K
Миколаїв прокинувся від серії вибухів
29K
Окупанти завдали ракетного удару по Вінниччині. Є постраждалі

Новини

Який вигляд має Антонівський міст після удару з Himars: відео 
Сьогодні, 17:20
ЗСУ відзвітували про ситуацію на південному напрямку фронту 
Сьогодні, 16:01
Окупанти розгромили ліцей на Дніпропетровщині (фото) 
Сьогодні, 15:15
Ворог нарощує сили в морі: кораблів стало уп'ятеро більше 
Сьогодні, 14:42
ЗСУ відкинули окупантів на кількох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 07:17
Поселив окупантів до хати. Староста відбувся штрафом під час війни
6 серпня, 22:00

Прес-релізи

У Чехії запрацював фонд «Діти України»
У Чехії запрацював фонд «Діти України»
2 серпня, 20:02
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту