Ще одна країна Європи вивчає питання вимоги репарацій від Росії

Окрім України претензії на виплати від Росії може висунути Польща

Польщі варто провести розрахунки збитків, завданих Росією під час Другої світової війни. Про це висловився депутат від правлячої польської партії «Право і справедливість» Аркадіуш Мулярчик в інтерв'ю Rzeczpospolita.

«Думаю, що, безумовно, варто оцінити шкоду, завдану Польщі Росією під час Другої світової війни і під час окупації, а потім дочекатися відповідного політичного моменту», – запропонував парламентарій, відповідаючи на запитання журналіста про те, чи слід державі вимагати військових репарацій від російської влади.

Насамперед Польща наполягає на стягненні репарацій з Німеччини. Опублікувати відповідний документ планують 1 вересня. За словами Аркадіуша Мулярчика, оцінка збитків становить «значну суму, яка в рази перевищує державний бюджет» Польщі. Проте він зазначив, що найбільші польські втрати під час Другої світової війни стосуються людей.

Нагадаємо, раніше стало відомо, як Польща готується до можливої війни з Росією.

До слова, Росія не раз погрожувала завдати удару по Польщі.