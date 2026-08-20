«Медведчук організував спецоперацію проти Тимошенко». Нардеп Соболєв зробив сенсаційну заяву

Соболєв: Раніше такого в законодавстві не було

Народний депутат семи скликань, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» Сергій Соболєв заявив, що поразці Юлії Тимошенко на президентських виборах 2010 року могла посприяти спеціальна політична технологія, організована оточенням Віктора Януковича. За його словами, до неї був причетний Віктор Медведчук. Про це Соболєв заявив в інтерв'ю «Главкому».

Соболєв нагадав, що в першому турі президентських виборів 2010 року Тимошенко програла Януковичу з різницею у десять відсотків. Водночас у другому турі близько 6% виборців проголосували «проти всіх» – це вдвічі більше, ніж розрив між Януковичем і Тимошенко, який становив близько 3%. За його словами, тоді «вигадали спеціальне віконце у бюлетені, де виборець ставив позначку, що не підтримує жодних кандидатів».

«На мій погляд, це була унікальна операція, проведена оточенням Януковича. За цю операцію відповідав, зокрема, Віктор Медведчук, який тоді ще не пересварився з Януковичем. Саме їхньою ідеєю було включити до бюлетеня окрему графу «Проти всіх». Раніше такого в законодавстві не було. Потім ми цю норму прибрали», – зазначив нардеп.

Сергій Соболєв також зазначив, що кандидатом у президенти тоді зареєстрували Василя Гуменюка, який змінив прізвище на Противсіх. За словами нардепа, він був активістом СДПУ(о), головою партії якої свого часу був Медведчук, а також керував Івано-Франківською торгово-промисловою палатою.

«Крім того, технологія була ще й у тому, що на вибори одночасно вийшли кілька дуже відомих персон, які представляли умовно національно-демократичний табір. Але які у підсумку програли в першому турі. При цьому задавався відповідний тон: «Не голосуйте ні за Януковича, ні за Тимошенко. Вони однакові. Голосуйте проти всіх», – додав Соболєв.

Нардеп підсумував: «Якщо аналізувати всі фактори у купі, безумовно, були й помилки виборчої кампанії. Але фактор «проти всіх», на мій погляд, був унікальною політичною технологією, яку придумало оточення Януковича».

Нагадаємо, вибори президента України 2010 року – це п’яті президентські вибори за часів незалежності України. Участь у кампанії взяли 18 кандидатів. Результат голосування визначився у другому турі у боротьбі між Юлею Тимошенко від Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина» та Віктором Януковичем від «Партії регіонів». Тимошенко стала першою жінкою, яка вийшла у другий тур виборів президента України.