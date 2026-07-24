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Юлія Тимошенко показалася після схуднення: у чому секрет стрункості нардепки

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Юлія Тимошенко опублікувала нові фото
фото: Юлія Тимошенко/Facebook

Тимошенко має дисципліну в харчуванні та займається спортом

Лідерка партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко поділилася свіжими фото, де продемонструвала струнку фігуру. Політикиня помітно схудла. Які методи допомагають 65-річній нардепці підтримувати фігуру, розповідає «Главком».

Юлія Тимошенко показалася на фото у бежевому костюмі зі спідниці та жакета, що нагадує коротке пальто. Свій образ вона доповнила традиційною зачіскою-косою та прикрасами. Водночас акценту образу Тимошенко додав пояс, який помітно підкреслив її талію.

Юлія Тимошенко показалася після схуднення: у чому секрет стрункості нардепки фото 1
фото: Юлія Тимошенко/Facebook

Зокрема, схуднення Юлії Тимошенко можна помітити у порівнянні з її минулими появами на публіці. Як раніше розповідала лідерка партії, вона надає перевагу ранковим пробіжкам, долаючи 10 км.

Юлія Тимошенко показалася після схуднення: у чому секрет стрункості нардепки фото 2
фото: Юлія Тимошенко/Facebook

«Я за годину пробігаю 9 км. Це мій ритм. Я осмислюю все, що відбувається навколо мене, у країні, я будую плани. Це той час за весь робочий день, коли я можу побути сама із собою. Тому я раджу спробувати, яка це класна й корисна річ», – розповідала вона.

У харчуванні Тимошенко має певні правила. Вона має лише два прийоми їжі, а саме зранку та ввечері близько 16:00. До того ж пізно ввечері депутатка намагається харчуватися простими продуктами, аби не шкодити фігурі.

«Якщо хочеться поїсти на ніч, іноді так нерви накривають, приходиш додому, блін, знаєш, що холодильник зачинений, але ти завжди знайдеш, як його відкрити і що маєш з'їсти. Але я хочу сказати, що це з усіма людьми буває, зі мною це теж буває нерідко. Але я намагаюся, якщо вже хочеться на ніч злити емоції, то я їм якийсь білок: творог, кефір, рибу, але не м'ясо», – ділилася нардепка.

Водночас Юлія Тимошенко не їсть цукру та солі вже понад 20 років. Однак вона не має проблем із молочними продуктами, тож їсть усе.

Нагадамо, лідерка партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко поділилася архівними фото зі свого шляху у політиці. Нардепка показала, який вигляд мала ще 20 років тому. На кадрах Юлія Тимошенко показалася у молоді роки. У той час політикиня мала ще темний колір волосся. Вже багато років вона є білявкою, а її незмінною зачіскою є коса. На окремих фото Юлія Тимошенко позує з розплетеним каштановим та русявим волоссям. 

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Теги: Юлія Тимошенко здоров'я схуднення

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