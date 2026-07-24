Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

«Експерт» із телеканалів Медведчука отримав новий вирок

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
«Експерт» із телеканалів Медведчука отримав новий вирок
За даними СБУ, після втечі до Росії Михайло Шпір працював в окупаційній адміністрації Херсона та підтримував агресію РФ
фото з відкритих джерел

Суд посилив покарання Михайлу Шпіру до 15 років

Суд за матеріалами Служби безпеки України та прокуратури посилив заочний вирок прокремлівському пропагандисту та колишньому «політексперту» телеканалів Віктора Медведчука Михайлу Шпіру. Тепер його засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на СБУ.

За даними слідства, ще до повномасштабного вторгнення Шпір регулярно виступав на телеканалах Медведчука, де поширював кремлівські наративи. У 2020 році він виїхав до Москви, а після початку великої війни став одним із публічних пропагандистів Кремля.

Після окупації Херсона фігурант отримав посаду так званого «заступника міністра цифрового розвитку та масових комунікацій» окупаційної адміністрації.

У СБУ зазначають, що на цій посаді він «насаджував ворожий режим, поширював російську пропаганду, а під час втечі окупантів із правобережжя Херсонщини санкціонував підрив телекомунікаційних веж, щоб залишити місцевих жителів без зв'язку та мовлення».

За інформацією спецслужби, у 2023 році окупанти нагородили Шпіра медаллю «учасника спеціальної воєнної операції» за діяльність в інтересах РФ.

Суд визнав його винним за п'ятьма статтями Кримінального кодексу України, зокрема у державній зраді, колабораційній діяльності, пропаганді війни та виправдовуванні російської агресії.

У СБУ нагадали, що у червні 2023 року Шпір уже був заочно засуджений до 10 років ув'язнення за посягання на територіальну цілісність України. «Тепер суд замінив це покарання на 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Засуджений відбуватиме строк з моменту його затримання», – повідомили в СБУ.

Нагадаємо, у березні 2021 року СБУ оголосила підозру «експерту» з каналів Медведчука. Йдеться про Михайла Шпіра, який був гостем зокрема телеканалів з орбіти Віктора Медведчука: «112 Україна», NewsOne, також в ефірі російських Youtube-каналів «Украина.ру», «Россия 24», News Front.

Читайте також:

Теги: вирок суд СБУ Віктор Медведчук пропаганда пропагандист

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Судова тяганина навколо Червоноградської збагачувальної фабрики. Депутат попередив про загрозу
Судова тяганина навколо Червоноградської збагачувальної фабрики. Депутат попередив про загрозу
22 липня, 15:36
Прем'єр Іспанії Педро Санчес опинився в центрі скандалу через брата
Прем'єр Іспанії Педро Санчес опинився в центрі скандалу через брата
15 липня, 01:08
Приміщення Кам'янець-Подільського міськрайонного суду
На Хмельниччині вчитель побив 11-річного учня через сувенірний ніж
12 липня, 16:40
Жінка виготовляла цікавий контент у Одеському СІЗО
В Одесі жінка знімала порно просто в СІЗО: усе закінчилося несподівано
11 липня, 22:50
Окремі імпортери китайської продукції, схоже, знайшли спосіб спробувати уникнути сплати антидемпінгового мита
Чотири позови проти держави – одна схема. Імпортери китайської продукції змовилися проти України Війна і бізнес
10 липня, 18:25
Одесит спалив чотири Tesla заради «легких грошей»
Суд відправив за ґрати палія елітних автівок в Одесі
9 липня, 06:23
Авіабаза «Джанкой» опинилася під ударом СБУ
СБУ вдарила по авіабазі «Джанкой» та складах окупантів
8 липня, 10:15
Людмила Солотва є однією з обвинувачених у справі про розстрочення рентних платежів компаніям, пов'язаним з Олександром Онищенком
ВАКС закрив справу пособниці Насірова: причина
2 липня, 14:14
Сергію Колобову загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна
СБУ затримала окупаційного ексміністра енергетики Криму
30 червня, 13:12

Кримінал

«Експерт» із телеканалів Медведчука отримав новий вирок
«Експерт» із телеканалів Медведчука отримав новий вирок
На Житомирщині водія скутера майже на 20 років позбавили прав: що він накоїв
На Житомирщині водія скутера майже на 20 років позбавили прав: що він накоїв
Готував удари по оборонних заводах. На Хмельниччині затримано агента РФ
Готував удари по оборонних заводах. На Хмельниччині затримано агента РФ
У Києві судитимуть «підрядника» за вкрадені 68 млн на захисті від дронів РФ
У Києві судитимуть «підрядника» за вкрадені 68 млн на захисті від дронів РФ
У Кам'янці-Подільському водій маршрутки домагався 12-річної дівчинки
У Кам'янці-Подільському водій маршрутки домагався 12-річної дівчинки
Троє ділків погоріли на масштабному виробництві фейкових Duracell
Троє ділків погоріли на масштабному виробництві фейкових Duracell

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
357K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 липня: ситуація на фронті
144K
Карта повітряних тривог України онлайн 24 липня 2026
111K
Київ залишають топдипломати Нідерландів та Канади: що сталося
105K
Двоє дітей та дружина-бандуристка: що відомо про родину Михайла Драпатого
76K
20-річна українка з Міноборони домоглася заміни данських снарядів
69K
Актор-воїн Ігор Ласточкін жартівливо відреагував на призначення Драпатого (фото)

Новини

Суд відмовився знімати арешт із майна Єрмака
Сьогодні, 16:54
Буданов назвав два процеси, які сприяють досягненню миру
Вчора, 17:58
У Познані відкривається нове Консульство України: Сибіга розповів деталі
22 липня, 20:55
The Times: звільнений Федоров може готуватися до виборів президента
21 липня, 20:10
RND: Бундесвер мобілізує 10 тисяч громадян до територіальної оборони
20 липня, 19:05
За місяць до звільнення екскерівник «Лісів України» отримав рекордну премію (документ)
20 липня, 13:52

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua