«Експерт» із телеканалів Медведчука отримав новий вирок

За даними СБУ, після втечі до Росії Михайло Шпір працював в окупаційній адміністрації Херсона та підтримував агресію РФ

Суд посилив покарання Михайлу Шпіру до 15 років

Суд за матеріалами Служби безпеки України та прокуратури посилив заочний вирок прокремлівському пропагандисту та колишньому «політексперту» телеканалів Віктора Медведчука Михайлу Шпіру. Тепер його засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на СБУ.

За даними слідства, ще до повномасштабного вторгнення Шпір регулярно виступав на телеканалах Медведчука, де поширював кремлівські наративи. У 2020 році він виїхав до Москви, а після початку великої війни став одним із публічних пропагандистів Кремля.

Після окупації Херсона фігурант отримав посаду так званого «заступника міністра цифрового розвитку та масових комунікацій» окупаційної адміністрації.

У СБУ зазначають, що на цій посаді він «насаджував ворожий режим, поширював російську пропаганду, а під час втечі окупантів із правобережжя Херсонщини санкціонував підрив телекомунікаційних веж, щоб залишити місцевих жителів без зв'язку та мовлення».

За інформацією спецслужби, у 2023 році окупанти нагородили Шпіра медаллю «учасника спеціальної воєнної операції» за діяльність в інтересах РФ.

Суд визнав його винним за п'ятьма статтями Кримінального кодексу України, зокрема у державній зраді, колабораційній діяльності, пропаганді війни та виправдовуванні російської агресії.

У СБУ нагадали, що у червні 2023 року Шпір уже був заочно засуджений до 10 років ув'язнення за посягання на територіальну цілісність України. «Тепер суд замінив це покарання на 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Засуджений відбуватиме строк з моменту його затримання», – повідомили в СБУ.

Нагадаємо, у березні 2021 року СБУ оголосила підозру «експерту» з каналів Медведчука. Йдеться про Михайла Шпіра, який був гостем зокрема телеканалів з орбіти Віктора Медведчука: «112 Україна», NewsOne, також в ефірі російських Youtube-каналів «Украина.ру», «Россия 24», News Front.