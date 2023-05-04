Зеленський вирушив до Нідерландів, де виступить у Гаазі – ЗМІ

Зеленський виступить у Гаазі з промовою «Немає миру без справедливості»

Про майбутній візит українського президента свідчать рухи нідерландської урядової авіації

Президент України Володимир Зеленський уперше здійснить візит до Нідерландів, де виступить із промовою у Гаазі. Про це повідомляє Nieuwsuur.

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Як пише видання, очільник України вирушить до Нідерландів у четвер, 4 травня. Згідно з програмою, промова президента в Гаазі називається «Немає миру без справедливості».

Водночас міністерство закордонних справ Нідерландів не підтвердило, але й не спростувало цю заяву.

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Про майбутній візит українського президента також свідчать рухи нідерландської урядової авіації. Так, літак летів із польського аеропорту до Гельсінкі у Фінляндії, де Зеленський був 3 травня.

Джерела свідчать, що урядовий літак зараз прямує до Нідерландів.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський учора, 3 травня, здійснив візит до Фінляндії, щоб посилити військову підтримку України напередодні контрнаступу ЗСУ.