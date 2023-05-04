Головна Світ Політика
search button user button menu button

Зеленський вирушив до Нідерландів, де виступить у Гаазі – ЗМІ

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Зеленський вирушив до Нідерландів, де виступить у Гаазі – ЗМІ
Зеленський виступить у Гаазі з промовою «Немає миру без справедливості»
фото: Sky News (ілюстративне)

Про майбутній візит українського президента свідчать рухи нідерландської урядової авіації

Президент України Володимир Зеленський уперше здійснить візит до Нідерландів, де виступить із промовою у Гаазі. Про це повідомляє Nieuwsuur.

Як пише видання, очільник України вирушить до Нідерландів у четвер, 4 травня. Згідно з програмою, промова президента в Гаазі називається «Немає миру без справедливості».

Водночас міністерство закордонних справ Нідерландів не підтвердило, але й не спростувало цю заяву.

Про майбутній візит українського президента також свідчать рухи нідерландської урядової авіації. Так, літак летів із польського аеропорту до Гельсінкі у Фінляндії, де Зеленський був 3 травня.

Джерела свідчать, що урядовий літак зараз прямує до Нідерландів.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський учора, 3 травня, здійснив візит до Фінляндії, щоб посилити військову підтримку України напередодні контрнаступу ЗСУ. 

Читайте також:

Теги: Володимир Зеленський президент Нідерланди

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

президент України Володимир Зеленський та президент Фінляндії Саулі Ніїністьо
Зеленський прибув до Фінляндії, в Україні змінюється порядок надання відпусток. Головне за 3 травня
Вчора, 21:56
Ексгенпрокурор Ірина Венедіктова
Венедіктова отримала ще одну посаду
28 квiтня, 13:57
Переговори Зеленського та Сі Цзіньпіна, Україна повернула із полону 44 захисника. Головне за 26 квітня
Переговори Зеленського та Сі Цзіньпіна, Україна повернула із полону 44 захисника. Головне за 26 квітня
26 квiтня, 21:01

Політика

Зеленський вирушив до Нідерландів, де виступить у Гаазі – ЗМІ
Зеленський вирушив до Нідерландів, де виступить у Гаазі – ЗМІ
Білий дім прокоментував атаку дронів по Кремлю
Білий дім прокоментував атаку дронів по Кремлю
США оголосили новий пакет допомоги Україні
США оголосили новий пакет допомоги Україні
Наляканий Медвєдев закликав до фізичного знищення Зеленського
Наляканий Медвєдев закликав до фізичного знищення Зеленського
Білий дім проведе брифінг для розвідників щодо атаки дронів на Кремль – Politico
Білий дім проведе брифінг для розвідників щодо атаки дронів на Кремль – Politico
Безпілотники над Кремлем: США відреагували
Безпілотники над Кремлем: США відреагували

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
16K
В Україні змінюється порядок надання відпусток. Рада підтримала закон
16K
Анастасія Радіна: Міноборони перейшло від закупок яєць за 170 грн до яблук по 51 грн
11K
Борець із лісовою мафією: як депутати висміяли ініціативу Тищенка
6383
Нічний терор: стало відомо, чим окупанти атакували Київ
6283
Росія заявила про атаку ЗСУ на військовий аеродром у Брянській області
3181
«Замах» на Сергія Аксьонова: з’явилося відео затримання «українських агентів»

Новини

На Харківщині фермер розробив безпілотник для розмінування полів (відео)
Вчора, 16:36
Нічна атака на Україну: ЗСУ назвали кількість знищених «Шахедів»
Вчора, 07:36
СБУ заявила про розкриття схеми фінансування «ДНР» на понад 50 млн грн: деталі
2 травня, 16:46
Герой «Азовсталі» передав 1,8 млн грн на лікування побратима в свій день народження
2 травня, 14:23
Ображали та погрожували: нові деталі побиття жінок у Коростені
1 травня, 15:49
ЗСУ влаштують окупантам «танкову карусель»: що чекає на росіян у Бахмуті
1 травня, 13:41

Прес-релізи

Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
21 квiтня, 11:59
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту