Приблизна мапа руху ракет та дронів цієї ночі

Основна ціль атаки – Київ та Харків

У ніч проти 24 січня російська терористична армія завдала масованого удару по території України за весь час. Telegram-канал «ППО радар» оприлюднив приблизного руху ракет та дронів під час атаки, передає «Главком».

Основна ціль атаки – Київ, Київська область та Харків, а також Запоріжжя та Дніпро.

Нагадаємо, у ніч на 24 січня Харків зазнав масованої атаки ударними безпілотниками типу «шахед». Основний удар припав на Індустріальний район, однак пошкодження зафіксовані також у Немишлянському районі.

Станом на 07:15 відомо щонайменше про 15 постраждалих.

Крім житлової забудови, пошкоджено гуртожиток, у якому проживали внутрішньо переміщені особи, лікарню та пологовий будинок. Інформація щодо масштабів руйнувань та стану постраждалих уточнюється.

Цієї ночі Київ зазнав масованої комбінованої атаки з боку РФ. Ворог застосував різні типи ракет та безпілотники. У мережі з'явились перші кадри з наслідками ворожого обстрілу.

Як повідомлялось, внаслідок падіння уламків у кількох районах столиці зафіксовано пожежі та пошкодження будівель.

Наразі відомо про одного загиблого та чотирьох постраждалих, трьох із них госпіталізували. Також на лівому березі столиці зафіксовано перебої з тепло- та водопостачанням.

Унаслідок чергової масованої атаки російських окупаційних військ на Київщину поранення дістали четверо мирних мешканців. Під ударами опинилися населені пункти та приватні домівки.

Окрім постраждалих, зафіксовано значні руйнування. У Броварському районі пошкоджено чотири приватні будинки та два автомобілі, ще один житловий будинок зазнав ушкоджень у Бориспільському районі.