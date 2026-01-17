Харків: через вибух невідомого предмета є загиблі та постраждалі (оновлено)

У Салтівському районі міста Харкова пролунав вибух у багатоповерхівці

Усі обставини події з'ясовуються

У ніч на 17 січня у Салтівському районі міста Харкова пролунав вибух у багатоповерхівці. Мер Ігор Терехов розповів подробиці інциденту, пише «Главком».

Оновлено

У Харкові внаслідок вибуху невідомого походження загинули чоловік і жінка. Їхні тіла деблокують з-під завалів. Про це «Суспільному» повідомив речник ДСНС України у Харківській області Василенко.

За його словами, вибух стався близько 01:30 у квартирі на п’ятому поверсі 16-поверхового житлового будинку в Харків. Внаслідок інциденту пошкоджені перекриття між трьома поверхами.

Наразі триває розбір завалів. Причини вибуху встановлюються.

За словами Терехова, вибухнув предмет невідомого походження. Внаслідок вибуху є загиблі та постраждалі у багатоповерхівці Салтівського району.

