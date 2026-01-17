Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Харків: через вибух невідомого предмета є загиблі та постраждалі (оновлено)

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Харків: через вибух невідомого предмета є загиблі та постраждалі (оновлено)
У Салтівському районі міста Харкова пролунав вибух у багатоповерхівці
фото: Суспільне

Усі обставини події з'ясовуються

У ніч на 17 січня у Салтівському районі міста Харкова пролунав вибух у багатоповерхівці. Мер Ігор Терехов розповів подробиці інциденту, пише «Главком».

Оновлено

У Харкові внаслідок вибуху невідомого походження загинули чоловік і жінка. Їхні тіла деблокують з-під завалів. Про це «Суспільному» повідомив речник ДСНС України у Харківській області Василенко.

За його словами, вибух стався близько 01:30 у квартирі на п’ятому поверсі 16-поверхового житлового будинку в Харків. Внаслідок інциденту пошкоджені перекриття між трьома поверхами.

Наразі триває розбір завалів. Причини вибуху встановлюються.

За словами Терехова, вибухнув предмет невідомого походження. Внаслідок вибуху є загиблі та постраждалі у багатоповерхівці Салтівського району.

Нагадаємо, у Харківській області 10-річний хлопчик загинув внаслідок вибуху невідомого предмета. 

До слова, у Дарницькому районі Києва стався вибух, внаслідок якого травми отримали двоє людей. За попередніми даними, детонація невідомого предмета відбулася у сміттєвому баку. 

Читайте також:

Теги: вибух Ігор Терехов Харків

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ймовірно, у Волгограді атаковано НПЗ
Безпілотники атакували Волгоград: ймовірно, під ударом НПЗ
26 грудня, 2025, 01:26
Унаслідок влучання пошкоджено цивільну інфраструктуру
Окупанти вдарили КАБами по Харкову: кількість загиблих та поранених зросла (оновлено)
26 грудня, 2025, 16:57
Одеса після атаки російських БпЛА у ніч на 28 грудня
Атака на Одесу, вибухи у РФ, Зеленський прибув до США: головне за ніч
28 грудня, 2025, 05:49
Безпілотники атакували Краснодарський край: ймовірно, під атакою військовий аеродром
Безпілотники атакували Краснодарський край: ймовірно, під атакою військовий аеродром
28 грудня, 2025, 23:36
Полум’я швидко охопило оселю, вогнем знищено меблі, побутову техніку, домашні речі та документи
Черкащина: вибух газового балона залишив сім’ю без житла у новорічну ніч
1 сiчня, 22:21
Вибухи у Росії, стрілянина у Венесуелі, заяви Трампа: головне за ніч
Вибухи у Росії, стрілянина у Венесуелі, заяви Трампа: головне за ніч
6 сiчня, 05:29
Росія атакує Київ балістичними ракетами, виникли проблеми зі світлом (оновлено)
Росія атакує Київ балістичними ракетами, виникли проблеми зі світлом (оновлено)
13 сiчня, 01:40
Російський безпілотник влучив у дитячий санаторій у Харкові
Російський безпілотник влучив у дитячий санаторій у Харкові
13 сiчня, 03:38
Мер Харкова: Тиск на малий бізнес може зруйнувати економіку громад
Мер Харкова: Тиск на малий бізнес може зруйнувати економіку громад
23 грудня, 2025, 15:44

Суспільство

Харків: через вибух невідомого предмета є загиблі та постраждалі (оновлено)
Харків: через вибух невідомого предмета є загиблі та постраждалі (оновлено)
17 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
17 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
П'ять великих вокзалів України приглушили освітлення для економії
П'ять великих вокзалів України приглушили освітлення для економії
Яке релігійне свято відзначається 17 січня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 17 січня 2026: традиції та молитва
Скандал із «бронюванням»: військове меморіальне кладовище підтвердило, що в них працює Петров
Скандал із «бронюванням»: військове меморіальне кладовище підтвердило, що в них працює Петров
Як будуть вимикати світло 17 січня 2026 року? Дані «Укренерго»
Як будуть вимикати світло 17 січня 2026 року? Дані «Укренерго»

Новини

Погрози Трампа щодо Гренландії грають на руку Путіну – сенаторка США
Вчора, 14:46
Холод тільки набирає силу: синоптики попередили про тривалі морози
Вчора, 14:06
Конгрес тисне на Трампа: вимагають жорстких санкцій проти «тіньового флоту» РФ
Вчора, 12:38
-30° у найближчі дні. Український гідрометцентр прокоментував інформацію, що шириться мережею
Вчора, 10:29
Сенатор Грем закликав Конгрес посилити санкції проти Росії
14 сiчня, 09:49
В Україні великі морози: погода на 14 січня
14 сiчня, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua