  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    Мешканці Херсона відмовилися перейменувати вулицю Московську

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Вулиця Московська поки залишається зі старою назвою, проте містяни можуть знову ініціювати процес її перейменування - Мешканці Херсона відмовилися перейменувати вулицю Московську
    Вулиця Московська поки залишається зі старою назвою, проте містяни можуть знову ініціювати процес її перейменування
    фото: herson.depo.ua

    Більше половини опитаних херсонців не підтримали ідею назвати Московську на честь родини Фальц-Фейнів

    Мешканці Херсона не дали згоду на перейменування вулиці Московської, альтернативою було її найменування на честь родини Фальц-Фейнів – великих землевласників колишньої Таврійської губернії. Про це повідомила пресслужба міської ради за підсумками засідання відповідної комісії.

    Громадські слухання щодо перейменування цієї вулиці відбулися ще наприкінці вересня. Тоді з 65 учасників обговорення 13 осіб підтримали ініціативу, 22 виступили проти.

    До 8 листопада тривало обговорення вказаного питання.

    «За цей час на ім’я міського голови Ігоря Колихаєва та комісії надійшло вісім листів, сім з яких – від громадських організацій з підтримкою перейменування та одне колективне звернення від мешканців вулиці Московської, які виступили проти.

    Загалом участь в громадському обговоренні та наданні пропозицій взяли 363 херсонці, з яких 120 виступили «за», 213 «проти» та 30 осіб утримались», – йдеться у повідомленні.

    За підсумками засідання комісії чиновники констатували, що вулиця Московська поки залишається зі старою назвою, проте містяни можуть знову ініціювати процес її перейменування.

    До слова, кияни пропонують радикально змінити «Батьківщину-Матір».

    Нагадаємо, жителі Ворохти проти перейменування вулиці на честь учасника Революції гідності.

    Читайте також:
    Теги: декомунізація місцева влада Херсон вулиця
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Мешканці Херсона відмовилися перейменувати вулицю Московську