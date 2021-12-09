Мешканці Херсона відмовилися перейменувати вулицю Московську

Вулиця Московська поки залишається зі старою назвою, проте містяни можуть знову ініціювати процес її перейменування

Більше половини опитаних херсонців не підтримали ідею назвати Московську на честь родини Фальц-Фейнів

Мешканці Херсона не дали згоду на перейменування вулиці Московської, альтернативою було її найменування на честь родини Фальц-Фейнів – великих землевласників колишньої Таврійської губернії. Про це повідомила пресслужба міської ради за підсумками засідання відповідної комісії.

Громадські слухання щодо перейменування цієї вулиці відбулися ще наприкінці вересня. Тоді з 65 учасників обговорення 13 осіб підтримали ініціативу, 22 виступили проти.

До 8 листопада тривало обговорення вказаного питання.

«За цей час на ім’я міського голови Ігоря Колихаєва та комісії надійшло вісім листів, сім з яких – від громадських організацій з підтримкою перейменування та одне колективне звернення від мешканців вулиці Московської, які виступили проти.

Загалом участь в громадському обговоренні та наданні пропозицій взяли 363 херсонці, з яких 120 виступили «за», 213 «проти» та 30 осіб утримались», – йдеться у повідомленні.

За підсумками засідання комісії чиновники констатували, що вулиця Московська поки залишається зі старою назвою, проте містяни можуть знову ініціювати процес її перейменування.

До слова, кияни пропонують радикально змінити «Батьківщину-Матір».

Нагадаємо, жителі Ворохти проти перейменування вулиці на честь учасника Революції гідності.