Мінекономіки повідомило, коли представить новий склад наглядової ради «Енергоатому»

Державна аудиторська служба розпочала всебічний аудит «Енергоатому»

За дорученням прем’єр-міністерки Юлії Свириденко Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства у взаємодії з партнерами країн G7 протягом тижня подасть на затвердження уряду пропозиції щодо нового складу наглядової ради АТ «НАЕК «Енергоатом». Розпочато роботу зі списками можливих кандидатів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Мінекономіки.

Зокрема, радник, який допомагає Міністерству, вже обраний.

«В умовах повномасштабної війни наглядова рада державної енергетичної компанії має відповідати не лише за стратегічний розвиток, а й за антикризове управління, своєчасну реакцію на ризики та забезпечення безпеки і сталості роботи компанії. Оновлення складу ради спрямоване саме на посилення цих функцій, а також на забезпечення швидкої взаємодії компанії з антикорупційними та аудиторськими органами, міжнародними партнерами та суспільством», – йдеться у заяві.

Міністерство відзначає, що перша наглядова рада допомогла сформувати перші процеси та рамку сучасного корпоративного управління.

Паралельно, за дорученням уряду, Державна аудиторська служба розпочала всебічний аудит «Енергоатому» у зв’язку з оприлюдненими НАБУ фактами: аудит закупівель має бути проведений у строк до 15 робочих днів, повний аудит компанії – у строк до 90 робочих днів. Матеріали будуть передані правоохоронним та антикорупційним органам. Звіт буде представлений уряду після завершення роботи аудиторів

Нагадаємо, Кабінет міністрів ухвалив перші рішення для перезапуску НАЕК «Енергоатом». Зокрема, уряд вирішив достроково зупинити повноваження наглядової ради компанії.