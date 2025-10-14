Головна Гроші Особисті фінанси
Нацкешбек: Мінекономіки повідомило, коли українці отримають виплати за серпень

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Кешбек у розмірі 10% нараховується за купівлю споживчих товарів українського виробництва
За даними відомства, обсяг нарахувань у серпні є рекордним, тому процес виплат потребує більше часу, ніж зазвичай

Виплата коштів з програми «Національний кешбек» за серпень перебуває на стадії активної обробки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

За даними відомства, цього разу обсяг нарахувань є рекордним, тому процес потребує більше часу, ніж зазвичай. Усі учасники програми отримають кошти у повному обсязі після завершення технічних процедур. «Міністерство спільно з партнерами вживає всіх необхідних заходів для якнайшвидшого зарахування коштів учасникам програми. Дякуємо всім, хто підтримує українського виробника!» – йдеться в повідомленні.

Як витратити кешбек?

Кошти доступні до кінця 2025 року. Їх можна використати на:

  • оплату комунальних послуг;
  • ліки та книжки, зареєстровані в програмі;
  • донати на Сили оборони України, благодійність або купівлю військових облігацій.

Як працює програма? 

Кешбек у розмірі 10% нараховується за купівлю споживчих товарів українського виробництва, зареєстрованих у програмі і придбаних у точках продажу, що беруть участь у програмі. Щоб перевірити, чи є кешбек на той чи інший товар, можна скористатися сканером штрихкодів у застосунку «Дія». Щоб отримати кешбек, потрібно оплачувати покупки саме тими картками, які були визначені під час реєстрації в програмі.

Як відомо, у жовтні 2024 року після етапу бета-тестування в Україні офіційно стартувала програма підтримки громадян «Національний кешбек».

Теги: соцвиплати Мінекономіки

