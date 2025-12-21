Дочка колишнього гравця збірної України опинилася в епіцентрі скандалу у Польщі

Глава МЗС України Андрій Сибіга закликав Польщу до справедливого і показового покарання тих, хто висловлює ксенофобське ставлення до українців

Дар’я Гладир, 15-річна донька ексволейболіста збірної України Юрія Гладиря, стала жертвою цькування з боку однокласників. Батьки дівчинки вирішили публічно розповісти про проблему через неоднозначні дії з боку керівництва школи. Скандальна ситуація сталася у приватній варшавській школі TE Vizja. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на przegladsportowy.

За інформацією джерела, підлітки почали ображати Дар’ю після її невеликого конфлікту з однокласницею. На початку жовтня дівчинка почала отримувати образи в соцмережах: «15 людей тебе ненавидять», «відкрий очі, с**а», «й****а українка», «забирайся звідси, ти нам не рівня». Цього ж дня Марина Гладир, мати Дар'ї, електронним листом повідомила школу про проблему. Один із представників TE Vizja моментально відреагував і запевнив, що проблему вирішать.

Наступного дня Дар’я знову розповіла про образи однокласників. Цього разу Марина особисто пішла до школи й сама зіткнулася з образами з боку школярів. Після цього інциденту Гладирі найняли охоронця, щоб супроводжував їхню доньку зі школи, та адвоката Матеуша Міцкевича. Ситуацію врегулювати не вдалося, і школа перенаправила справу до поліції, а жертву булінгу виключили зі списку учнів старшої школи.

«Я не сплю ночами і думаю, як можливо, що мою доньку карають за те, що вона стала жертвою психологічного насильства. Вона єдина, хто постраждав у цій справі. Де ж справедливість?», – заявила Марина Гладир.

У результаті батьки Дар'ї та школа обмінялися судовими позовами. Гладирі вимагають від школи компенсації за моральні збитки на суму 100 тисяч злотих (близько 1,2 млн грн). У відповідь школа зажадала від сім’ї волейболіста 500 тисяч злотих (близько 6 млн грн): 100 000 злотих за «підрив репутації навчального закладу» та по 100 000 злотих за «порушення права на спокій на робочому місці» чотирьом працівникам школи. Цікаво, що Юрій та Марина з деякими з них навіть не зустрічалися.

Подробиці виключення Дар’ї зі списку старших класів, тобто розірвання контракту з TE Vizja, також залишаються неясними. Додамо, що ця школа платна. Вартість навчання у ній становить 5000 злотих (близько 60 тис. грн) на місяць. У цій справі вже відбулося перше судове засідання.

Юрій Гладир виступає у Польщі з 2018 року. З 2013 року він є громадянином цієї країни.

Глава МЗС України Андрій Сибіга прокоментував повідомлення про цькування 15-річної Дар’ї Гладир, доньки колишнього гравця збірної України з волейболу.

Очільник українського МЗС зазначив, що обговорював «питання ганебного ставлення до українців» на переговорах зі своїм польським колегою Радославом Сікорським під час візиту президента Володимира Зеленського до Польщі.

Сибіга каже, що отримав від Сікорського «запевнення в тому, що польська сторона реагує та реагуватиме належним чином».

«Наполягаю на справедливому покаранні тих, хто дозволяє собі ксенофобські випади стосовно українців як у Польщі, так і в інших країнах. Український народ точно не заслужив такого ставлення. Вважаю, що кілька показових кейсів відповідальності за такі дії здатні показати всім іншим, що така поведінка не може та ніколи не буде нормою в цивілізованому європейському суспільстві», – наголосив Сибіга.

Нагадаємо, у Польщі, яка стала головним притулком для мільйонів українців, зафіксовано помітне зростання злочинів та проявів ненависті проти біженців. Ця тривожна тенденція підриває солідарність, яка панувала в перші місяці повномасштабного вторгнення, та ускладнює інтеграцію українців у польське суспільство.

