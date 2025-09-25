Головна Країна Політика
Міноборони повідомило про автоматичне внесення на облік чоловіків віком 25-60 років

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Міноборони повідомило про автоматичне внесення на облік чоловіків віком 25-60 років
Процедура зняття з обліку українців, які досягли граничного віку перебування в запасі, також буде автоматизована
фото: Міноборони

Юнаки, яким виповнилося 17 років, тепер зможуть стати на військовий облік дистанційно

Уряд спростив процедуру постановки та зняття громадян з військового обліку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міноборони.

«Юнаки, яким виповнилося 17 років, тепер зможуть стати на військовий облік дистанційно через мобільний застосунок «Резерв+», без відвідин ТЦК та без проходження ВЛК. Громадяни віком 25-60 років, які досі не перебувають на військовому обліку без законних підстав, будуть обліковані автоматично. Процедура зняття з обліку українців, які досягли граничного віку перебування в запасі, також буде автоматизована», – йдеться у повідомленні.

Ключові новації:

  1. Взяття на облік призовників. Щороку з 1 січня до 31 липня чоловіки, яким у поточному році виповнюється 17 років, вперше беруться на військовий облік. Це можна зробити: дистанційно – через мобільний застосунок «Резерв+» (електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного та резервіста); особисто – прибувши до районного чи міського ТЦК та СП з необхідними документами. Постановка на такий облік здійснюється без обов’язку проходження чи направлення на військово-лікарську комісію (ВЛК).
  2. Автоматична постановка на облік. Усі чоловіки віком від 25 до 60 років, які не перебували на військовому обліку без законних підстав, будуть поставлені на такий облік автоматично. Це зменшить кількість ручних операцій та потребу відвідувати територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).
  3. Автоматичне зняття з обліку. Процедура зняття з військового обліку громадян, які досягли граничного віку перебування в запасі, також буде автоматизована. Крім того, керівники держорганів, органів місцевого самоврядування, підприємств та установ зобов’язані робити відповідні відмітки у списках персонального військового обліку протягом семи днів з моменту досягнення працівником граничного віку.

Зауважимо, невдовзі у мобільному застосунку «Резерв+» з’явиться нова можливість – оформлення відстрочки від мобілізації онлайн для батьків дітей з інвалідністю, незалежно від віку дитини. 

Читайте також:

Прес-релізи

Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
22 вересня, 09:30
