Системи Patriot та мільярди доларів. Шмигаль оголосив результати ювілейного «Рамштайну»
Партнери домовилися про значні поставки озброєнь Україні, боєприпасів та інвестиції в оборонну промисловість
Міністр оборони Денис Шмигаль назвав ключові домовленості засідання Контактної групи з питань оборони. Серед них – передача військової техніки, зокрема систем ППО, фінансування на мільярди доларів та спільне виробництво зброї. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міноборони.
ЄС:
- Зобов’язання передати 2 млн боєприпасів – 80% від цього показника вже зібрано.
- Можливість спрямування 6,6 млрд євро з Фонду миру ЄС для закупівлі американського озброєння для потреб України.
- Інвестиції в оборонну промисловість за допомогою механізму SAFE.
- Наближення 4 млрд євро у жовтні та 4 млрд євро у листопаді на підтримку України.
Німеччина:
- Передача двох систем Patriot.
- Внесок в ініціативу Purl у розмірі 500 млн євро.
- Фінансування закупівлі українських далекобійних дронів на 300 млн євро.
Велика Британія:
- Фінансування декількох тисяч далекобійних ударних дронів, які виготовлять у Британії та доправлять в Україну протягом наступних 12 місяців.
Норвегія:
- Виділення $8 млрд на підтримку України у 2026 році.
- Завершення контрактування дронів-перехоплювачів.
- Постачання озброєння для бригади ЗСУ, яку спільно оснастять країни Скандинавії та Балтії, та запуск в роботу спільного центру підготовки українських військовослужбовців.
Данія:
- Початок роботи спільного з Україною підприємства з виробництва далекобійної зброї.
Канада:
- Фінансування ініціативи Purl у розмірі 500 млн $.
- $220 млн на фінансування українських дронів та інші види військової допомоги.
- $165 млн на розвиток «коаліцій спроможностей».
Швеція:
- Завершення роботи над 20-м пакетом допомоги.
Литва:
- Внесок в ініціативу Purl у розмірі 30 млн євро.
- Виділення 30 млн євро на фінансування систем Patriot, які будуть поставлені Німеччиною.
Чехія:
- Постачання більш як 1 млн боєприпасів у 2025 році.
- Передача понад 80 одиниць техніки.
- Підготовка пакета допомоги на 61 млн євро.
- Підготовка пілотів-інструкторів літаків F-16.
Бельгія:
- Спрямування 100 млн євро на ініціативу Purl.
- Підготовка нового пакета військової допомоги.
Люксембург:
- Долучення до ініціативи PURL.
Нідерланди:
- Допомога у розмірі 1,2 млрд євро до кінця року.
- 450 млн євро на ініціативу JumpstarT для підтримки та забезпечення літаків F-16 в Україні.
- Інвестиції у два проєкти з deep strike, до яких можуть долучитися й інші партнери.
Польща:
- Підготовка нового пакета військової допомоги, який надійде в Україну вже незабаром.
- Передача 10 тис. снарядів калібру 155 мм в найближчий тиждень.
Іспанія:
- Передача боєприпасів до системи ППО Iris-T.
Латвія:
- Передача пакета підтримки обсягом 2,5 млн євро.
- Внесок в ініціативу Purl у розмірі 5 млн євро.
- Поставки БТР Patria для бригади ЗСУ.
Франція:
- Прискорення реалізації спільних індустріальних проєктів, зокрема у сфері боєприпасів та дронів.
- Передача літаків Mirage та підтримка авіаційних спроможностей України.
Нагадаємо, у Лондоні 9 вересня відбулося засідання у форматі «Рамштайн». Офлайн у засіданні взяли участь міністр оборони Великої Британії Джон Гілі разом з німецьким колегою Борисом Пісторіусом, генсек НАТО Марк Рютте та міністр оборони України Денис Шмигаль. Інші учасники приєдналися до зустрічі онлайн.
