Системи Patriot та мільярди доларів. Шмигаль оголосив результати ювілейного «Рамштайну»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Системи Patriot та мільярди доларів. Шмигаль оголосив результати ювілейного «Рамштайну»
У Лондоні 9 вересня відбулося засідання у форматі «Рамштайн»
фото: mil.gov.ua/Міноборони

Партнери домовилися про значні поставки озброєнь Україні, боєприпасів та інвестиції в оборонну промисловість

Міністр оборони Денис Шмигаль назвав ключові домовленості засідання Контактної групи з питань оборони. Серед них – передача військової техніки, зокрема систем ППО, фінансування на мільярди доларів та спільне виробництво зброї. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міноборони.

ЄС:

  • Зобов’язання передати 2 млн боєприпасів – 80% від цього показника вже зібрано.
  • Можливість спрямування 6,6 млрд євро з Фонду миру ЄС для закупівлі американського озброєння для потреб України.
  • Інвестиції в оборонну промисловість за допомогою механізму SAFE.
  • Наближення 4 млрд євро у жовтні та 4 млрд євро у листопаді на підтримку України.

Німеччина:

  • Передача двох систем Patriot.
  • Внесок в ініціативу Purl у розмірі 500 млн євро.
  • Фінансування закупівлі українських далекобійних дронів на 300 млн євро.

Велика Британія:

  • Фінансування декількох тисяч далекобійних ударних дронів, які виготовлять у Британії та доправлять в Україну протягом наступних 12 місяців.

Норвегія:

  • Виділення $8 млрд на підтримку України у 2026 році.
  • Завершення контрактування дронів-перехоплювачів.
  • Постачання озброєння для бригади ЗСУ, яку спільно оснастять країни Скандинавії та Балтії, та запуск в роботу спільного центру підготовки українських військовослужбовців.

Данія:

  • Початок роботи спільного з Україною підприємства з виробництва далекобійної зброї. 

Канада:

  • Фінансування ініціативи Purl у розмірі 500 млн $.
  • $220 млн на фінансування українських дронів та інші види військової допомоги.
  • $165 млн на розвиток «коаліцій спроможностей».

Швеція:

  • Завершення роботи над 20-м пакетом допомоги.

Литва:

  • Внесок в ініціативу Purl у розмірі 30 млн євро.
  • Виділення 30 млн євро на фінансування систем Patriot, які будуть поставлені Німеччиною.

Чехія:

  • Постачання більш як 1 млн боєприпасів у 2025 році.
  • Передача понад 80 одиниць техніки.
  • Підготовка пакета допомоги на 61 млн євро.
  • Підготовка пілотів-інструкторів літаків F-16.

Бельгія:

  • Спрямування 100 млн євро на ініціативу Purl.
  • Підготовка нового пакета військової допомоги.

Люксембург:

  •  Долучення до ініціативи PURL.

Нідерланди:

  • Допомога у розмірі 1,2 млрд євро до кінця року.
  • 450 млн євро на ініціативу JumpstarT для підтримки та забезпечення літаків F-16 в Україні.
  • Інвестиції у два проєкти з deep strike, до яких можуть долучитися й інші партнери.

Польща:

  • Підготовка нового пакета військової допомоги, який надійде в Україну вже незабаром.
  • Передача 10 тис. снарядів калібру 155 мм в найближчий тиждень.

Іспанія:

  • Передача боєприпасів до системи ППО Iris-T.

Латвія:

  • Передача пакета підтримки обсягом 2,5 млн євро.
  • Внесок в ініціативу Purl у розмірі 5 млн євро.
  • Поставки БТР Patria для бригади ЗСУ.

Франція:

  • Прискорення реалізації спільних індустріальних проєктів, зокрема у сфері боєприпасів та дронів.
  • Передача літаків Mirage та підтримка авіаційних спроможностей України.

Нагадаємо, у Лондоні 9 вересня відбулося засідання у форматі «Рамштайн». Офлайн у засіданні взяли участь міністр оборони Великої Британії Джон Гілі разом з німецьким колегою Борисом Пісторіусом, генсек НАТО Марк Рютте та міністр оборони України Денис Шмигаль. Інші учасники приєдналися до зустрічі онлайн.

Читайте також:

