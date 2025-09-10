Системи Patriot та мільярди доларів. Шмигаль оголосив результати ювілейного «Рамштайну»

Партнери домовилися про значні поставки озброєнь Україні, боєприпасів та інвестиції в оборонну промисловість

Міністр оборони Денис Шмигаль назвав ключові домовленості засідання Контактної групи з питань оборони. Серед них – передача військової техніки, зокрема систем ППО, фінансування на мільярди доларів та спільне виробництво зброї. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міноборони.

ЄС:

Зобов’язання передати 2 млн боєприпасів – 80% від цього показника вже зібрано.

Можливість спрямування 6,6 млрд євро з Фонду миру ЄС для закупівлі американського озброєння для потреб України.

Інвестиції в оборонну промисловість за допомогою механізму SAFE.

Наближення 4 млрд євро у жовтні та 4 млрд євро у листопаді на підтримку України.

Німеччина:

Передача двох систем Patriot.

Внесок в ініціативу Purl у розмірі 500 млн євро.

Фінансування закупівлі українських далекобійних дронів на 300 млн євро.

Велика Британія:

Фінансування декількох тисяч далекобійних ударних дронів, які виготовлять у Британії та доправлять в Україну протягом наступних 12 місяців.

Норвегія:

Виділення $8 млрд на підтримку України у 2026 році.

Завершення контрактування дронів-перехоплювачів.

Постачання озброєння для бригади ЗСУ, яку спільно оснастять країни Скандинавії та Балтії, та запуск в роботу спільного центру підготовки українських військовослужбовців.

Данія:

Початок роботи спільного з Україною підприємства з виробництва далекобійної зброї.

Канада:

Фінансування ініціативи Purl у розмірі 500 млн $.

$220 млн на фінансування українських дронів та інші види військової допомоги.

$165 млн на розвиток «коаліцій спроможностей».

Швеція:

Завершення роботи над 20-м пакетом допомоги.

Литва:

Внесок в ініціативу Purl у розмірі 30 млн євро.

Виділення 30 млн євро на фінансування систем Patriot, які будуть поставлені Німеччиною.

Чехія:

Постачання більш як 1 млн боєприпасів у 2025 році.

Передача понад 80 одиниць техніки.

Підготовка пакета допомоги на 61 млн євро.

Підготовка пілотів-інструкторів літаків F-16.

Бельгія:

Спрямування 100 млн євро на ініціативу Purl.

Підготовка нового пакета військової допомоги.

Люксембург:

Долучення до ініціативи PURL.

Нідерланди:

Допомога у розмірі 1,2 млрд євро до кінця року.

450 млн євро на ініціативу JumpstarT для підтримки та забезпечення літаків F-16 в Україні.

Інвестиції у два проєкти з deep strike, до яких можуть долучитися й інші партнери.

Польща:

Підготовка нового пакета військової допомоги, який надійде в Україну вже незабаром.

Передача 10 тис. снарядів калібру 155 мм в найближчий тиждень.

Іспанія:

Передача боєприпасів до системи ППО Iris-T.

Латвія:

Передача пакета підтримки обсягом 2,5 млн євро.

Внесок в ініціативу Purl у розмірі 5 млн євро.

Поставки БТР Patria для бригади ЗСУ.

Франція:

Прискорення реалізації спільних індустріальних проєктів, зокрема у сфері боєприпасів та дронів.

Передача літаків Mirage та підтримка авіаційних спроможностей України.

Нагадаємо, у Лондоні 9 вересня відбулося засідання у форматі «Рамштайн». Офлайн у засіданні взяли участь міністр оборони Великої Британії Джон Гілі разом з німецьким колегою Борисом Пісторіусом, генсек НАТО Марк Рютте та міністр оборони України Денис Шмигаль. Інші учасники приєдналися до зустрічі онлайн.