«Резерв+» тимчасово не працюватиме: названо дату

Міноборони попередило про технічні роботи

У суботу, 13 вересня, з 00:00 до 06:00 у реєстрі «Оберіг» плануються технічні роботи. У цей час у застосунку«Резерв+» не можна буде отримати послуги чи оновити документ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міноборони.

«Щоб ваш електронний військово-обліковий документ завжди був під рукою, радимо завчасно завантажити PDF-версію. Для цього на головному екрані застосунку натисніть три крапки та оберіть «Завантажити PDF», – наголошує Міноборони.

Раніше Міністерство оборони України розширило функціонал мобільного застосунку «Резерв+», додавши можливість сплати штрафів за дев’ять видів порушень правил військового обліку. Це частина зусиль з цифровізації послуг ТЦК та СП для усунення черг.

Як повідомлялося, у застосунку «Резерв+» з'явилася можливість сплатити штраф за непостановку на військовий облік за новою адресою після зміни місця проживання.

Зокрема, наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники закладів вищої, фахової передвищої, професійної освіти, наукових установ та організацій можуть отримати відстрочку у застосунку «Резерв+».