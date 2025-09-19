Шмигаль розповів, скільки іноземних оборонних компаній працюють в Україні

Гіганти світового оборонного сектору локалізують свою продукцію в Україні

Наразі вже 25 закордонних компаній перебувають на різних етапах локалізації виробництва своєї продукції в Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра оборони Дениса Шмигаля.

За словами міністра, кожен виробник тісно співпрацює з українським урядом. «Ми пропонуємо партнерам різні моделі співпраці, зокрема й «данську модель», Build with Ukraine/Build in Ukraine. Пріоритет – щоб основна частина продукції компанії йшла на потреби українського війська», – пояснив він.

Як наголосив глава Міноборони, аби мінімізувати ризики для інвесторів та зробити роботу спільних підприємств в Україні більш привабливою, триває робота над створенням Defence City. «Це спеціальний режим для розвитку оборонної промисловості України. Він передбачає податкові пільги, спрощення митних процедур, механізм релокації виробництв у безпечніші регіони, розширення державної фінансової підтримки та можливості для експорту й інтеграції у глобальні ланцюги», – каже Шмигаль.

Нагадаємо, інвестиції у європейські стартапи, що займаються оборонними технологіями, значно зросли з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Венчурні фонди, відмовившись від колишньої обережності, активно вкладають кошти у військові компанії.

До слова, Україна готова надати свою лінію фронту для випробування іноземної зброї у боях проти російської армії. За новою ініціативою під назвою «Тестування в Україні», іноземні оборонні компанії зможуть надсилати свої новітні розробки безпосередньо в зону бойових дій. Перед цим фахівці проведуть онлайн-тренінги для українських військових, після чого ЗСУ використовуватимуть зброю у бойових умовах та надсилатимуть звіти розробникам.