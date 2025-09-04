Штрафи, облік та порушення: Міноборони збільшило функціонал у «Резерв+»

Міноборони роз'яснило, як сплатити штрафи у застосунку «Резерв+»

Міністерство оборони України розширило функціонал мобільного застосунку «Резерв+», додавши можливість сплати штрафів за дев’ять видів порушень правил військового обліку. Це частина зусиль з цифровізації послуг ТЦК та СП для усунення черг. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міноборони України.

Через застосунок можна сплатити штрафи за такі порушення:

не уточнили дані до 16 липня 2024 року;

не прибули за повісткою до ТЦК та СП;

не стали на військовий облік, коли виповнилося 25 років;

не стали на військовий облік за новою адресою;

не стали на військовий облік після прибуття з установи виконання покарань;

не стали на військовий облік за місцем перебування як ВПО;

не перебували на військовому обліку за місцем проживання, роботи чи навчання;

не надали майно (будівлі, споруди, транспорт) під час мобілізації;

не пройшли або відмовились від проходження ВЛК.

Для оплати штрафу необхідно авторизуватись у застосунку, перейти до розділу «Штрафи онлайн» та подати заяву про визнання порушення. Після цього протягом трьох днів ТЦК та СП надсилає постанову. На оплату надається 20 днів, і в цей період сума штрафу становить 8 500 грн. У разі несплати вона зросте до 17 тис. грн, а потім до 34 тис. грн, що може призвести до блокування банківських рахунків та арешту майна.

Міноборони наголошує, що сплата одного штрафу закриває лише конкретне порушення, за яке він був нарахований. Це не звільняє військовозобов’язаного від обов’язку виконувати вимоги військового обліку. Тому повістки можуть надходити й надалі.

Повістки вважаються врученими, якщо їх надіслали рекомендованим листом або вручили особисто.

Ігнорування мобілізаційного розпорядження (бойової повістки) є кримінальним злочином, за який передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 5 років.

Поважні причини для неявки (хвороба, стихійне лихо, смерть родича) дають три дні, щоб повідомити ТЦК та СП, і сім днів, щоб прибути. Питання зняття порушення в таких випадках вирішується індивідуально.

Сервіс сплати штрафу у «Резерв+» є добровільним. Громадяни, які не скористалися ним, можуть бути примусово доставлені Нацполіцією до ТЦК для складання протоколу.

Нагадаємо, у застосунку «Резерв+» з'явилася можливість сплатити штраф за непостановку на військовий облік за новою адресою після зміни місця проживання.