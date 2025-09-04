Головна Техно Телеком
search button user button menu button

Штрафи, облік та порушення: Міноборони збільшило функціонал у «Резерв+»

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Штрафи, облік та порушення: Міноборони збільшило функціонал у «Резерв+»
Сервіс сплати штрафу у «Резерв+» є добровільним
колаж: glavcom.ua

Міноборони роз'яснило, як сплатити штрафи у застосунку «Резерв+»

Міністерство оборони України розширило функціонал мобільного застосунку «Резерв+», додавши можливість сплати штрафів за дев’ять видів порушень правил військового обліку. Це частина зусиль з цифровізації послуг ТЦК та СП для усунення черг. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міноборони України.

Через застосунок можна сплатити штрафи за такі порушення:

  • не уточнили дані до 16 липня 2024 року;
  • не прибули за повісткою до ТЦК та СП;
  • не стали на військовий облік, коли виповнилося 25 років;
  • не стали на військовий облік за новою адресою;
  • не стали на військовий облік після прибуття з установи виконання покарань;
  • не стали на військовий облік за місцем перебування як ВПО;
  • не перебували на військовому обліку за місцем проживання, роботи чи навчання;
  • не надали майно (будівлі, споруди, транспорт) під час мобілізації;
  • не пройшли або відмовились від проходження ВЛК.

Для оплати штрафу необхідно авторизуватись у застосунку, перейти до розділу «Штрафи онлайн» та подати заяву про визнання порушення. Після цього протягом трьох днів ТЦК та СП надсилає постанову. На оплату надається 20 днів, і в цей період сума штрафу становить 8 500 грн. У разі несплати вона зросте до 17 тис. грн, а потім до 34 тис. грн, що може призвести до блокування банківських рахунків та арешту майна.

Міноборони наголошує, що сплата одного штрафу закриває лише конкретне порушення, за яке він був нарахований. Це не звільняє військовозобов’язаного від обов’язку виконувати вимоги військового обліку. Тому повістки можуть надходити й надалі.

  • Повістки вважаються врученими, якщо їх надіслали рекомендованим листом або вручили особисто.
  • Ігнорування мобілізаційного розпорядження (бойової повістки) є кримінальним злочином, за який передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 5 років.
  • Поважні причини для неявки (хвороба, стихійне лихо, смерть родича) дають три дні, щоб повідомити ТЦК та СП, і сім днів, щоб прибути. Питання зняття порушення в таких випадках вирішується індивідуально.

Сервіс сплати штрафу у «Резерв+» є добровільним. Громадяни, які не скористалися ним, можуть бути примусово доставлені Нацполіцією до ТЦК для складання протоколу.

Нагадаємо, у застосунку «Резерв+» з'явилася можливість сплатити штраф за непостановку на військовий облік за новою адресою після зміни місця проживання. 

Читайте також:

Теги: мобілізація Міноборони штраф

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чоловіка, який не встиг оформити офіційну відстрочку від мобілізації як батько-одинак, затримали поліцейські на блокпості
На Запоріжжі мобілізовано батька-одинака: ТЦК зробив заяву
29 серпня, 10:51
PlayCity оштрафувало інстаграм-блогера за незаконну рекламу зартних іго
PlayCity оштрафувало інстаграм-блогера за незаконну рекламу казино
28 серпня, 15:58
В Україні за порушення правил любительського лову можуть покарати
До трьох років в'язниці за сома: які правила любительського лову діють в Україні
18 серпня, 13:18
За словами юриста, правила дорожнього руху забороняють експлуатацію транспортних засобів із технічними несправностями, але не уточнюють, чи належить до них надмірний шум
Чому поліція безсильна проти водіїв, що влаштовують ревисько на дорогах? Адвокат вказав на юридичну прогалину
16 серпня, 16:11
Річкові раки є не лише цінним харчовим ресурсом, а й важливою складовою екосистеми
На Київщині починає діяти літньо-осіння заборона на вилов раків: яке покарання чекає порушників
14 серпня, 14:43
Чоловік зворушливо повідомив про те, що його донька воює у лавах «Азова»
«А моя в Азові». Новий рекрутинговий ролик зворушив українців
8 серпня, 14:03
Міністр оборони презентував президенту стратегію діяльності відомства
Цифровий ТЦК. Шмигаль назвав ключові цілі Міноборони на наступні пів року
7 серпня, 19:22
Петер Пеллегріні відхилив кожну заяву, у якій громадяни просили дозволити приєднатися до іноземних армій
Президент Словаччини відхилив прохання громадянина воювати проти України
5 серпня, 19:50
Новий візерунок розглядається як додатковий колір, подібно до вже дозволених варіантів «олива», «койот» чи ММ-16Ф
«Піксель» не зникає: Міноборони прокоментувало закупівлю нового камуфляжу
5 серпня, 09:25

Телеком

Штрафи, облік та порушення: Міноборони збільшило функціонал у «Резерв+»
Штрафи, облік та порушення: Міноборони збільшило функціонал у «Резерв+»
Зафіксовано масштабний збій сервісів Google
Зафіксовано масштабний збій сервісів Google
Нова функція в «Дії»? Федоров провів опитування щодо зміни фото в паспорті
Нова функція в «Дії»? Федоров провів опитування щодо зміни фото в паспорті
В Україні зʼявиться платформа «е-Нотаріат». Федоров назвав терміни
В Україні зʼявиться платформа «е-Нотаріат». Федоров назвав терміни
«Дія» запустила першого у світі державного помічника на основі штучного інтелекту
«Дія» запустила першого у світі державного помічника на основі штучного інтелекту
Мінцифри анонсувало шість нових сервісів у «Дії»
Мінцифри анонсувало шість нових сервісів у «Дії»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
285K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 вересня: ситуація на фронті
114K
Карта повітряних тривог України онлайн 4 вересня 2025
4256
Кримінальна відповідальність за СЗЧ повертається: Рада підтримала законопроєкт
4132
Капкан для втікачів за кордон. Скандальний законопроєкт у деталях
3232
Служба зайнятості назвала найбільш затребувані професії в Україні
3069
Голова Деснянської РДА опинився під загрозою звільнення після фізичного конфлікту з депутаткою

Новини

У Лісабоні зійшов з рейок туристичний фунікулер: є численні жертви та травмовані
Вчора, 23:31
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: погода на 3 вересня
Вчора, 06:02
Підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія обрано запобіжний захід
2 вересня, 14:28
Окупанти атакували припортову інфраструктуру на Одещині
2 вересня, 03:36
МЗС прокоментувало результати саміту Шанхайської організації співробітництва
1 вересня, 17:23
День знань: привітання з 1 вересня у прозі, віршах та листівках
1 вересня, 05:55

Прес-релізи

«Дикий театр» запрошує ветеранів в «Школу світла»
«Дикий театр» запрошує ветеранів в «Школу світла»
3 вересня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua