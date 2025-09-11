Міноборони пояснило, як захисникам, що лікуються за кордоном, дистанційно пройти ВЛК

Військовий має передати медичні документи командиру своєї частини для подальшого спрямування на ВЛК

Після повернення до України військовослужбовцю не потрібно буде проходити повторний медичний огляд

Уряд схвалив ініціативу Міністерства оборони про старт експериментального проєкту, що спрощує процедуру проходження медогляду для військовослужбовців, які перебувають на тривалому лікуванні за кордоном і через стан здоров’я не можуть прибути до України. Міністр оборони Денис Шмигаль розповів, як військові можуть отримати послугу, повідомляє «Главком».

«Тепер достатньо передати медичні документи командиру своєї частини для подальшого спрямування на комісію. На їх основі ВЛК протягом 10 днів винесе відповідне рішення. Після повернення до України військовослужбовцю не потрібно буде проходити повторний медичний огляд», – каже він.

Нагадаємо, уряд уніфікує правила проходження військово-лікарських комісій (ВЛК) для всіх Сил оборони. Тепер правила, які раніше діяли для ЗСУ, поширюватимуться на військовослужбовців СБУ, Держприкордонслужби, Нацгвардії, Служби зовнішньої розвідки та Управління державної охорони.

Зазначається, що усі органи будуть використовувати єдиний Розклад хвороб для визначення придатності до військової служби. Медогляди для військових цих органів проводитимуться у власних медзакладах, а якщо їх немає – у цивільних лікарнях за договорами.

До слова, серед обмежено придатних, які пройшли повторну військово-лікарську комісію, лише 7% визнані повністю непридатними.