Головна Країна Політика
search button user button menu button

Уряд перерахував 2 млрд грн для Міноборони на закупівлю озброєння

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Уряд перерахував 2 млрд грн для Міноборони на закупівлю озброєння
Міноборони отримало додаткове фінансування
фото: Defense Express (ілюстративне)

Кабмін спрямував понад 2 млрд грн Міністерству оборони для закупівлі озброєння. Кошти надійшли із залишку спецфонду, який не використало Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на урядовий портал.

У розпорядженні йдеться, що відповідно до статті 51  закону України «Про Державний бюджет України на 2025 рік» спрямувати залишок коштів у сумі 2 050 028,309 тис. грн Міністерству оборони на здійснення заходів з реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу, розроблення, освоєння і впровадження нових технологій, нарощування наявних виробничих потужностей для виготовлення продукції оборонного призначення, закупівлі озброєння, військової (спеціальної) техніки, засобів та обладнання.

«Міністерству оборони подати Міністерству фінансів пропозиції щодо внесення до розпису державного бюджету змін, пов’язаних із спрямуванням залишку коштів, передбаченим пунктом 1 цього розпорядження. Міністерству фінансів з урахуванням пропозицій Міністерства оборони забезпечити внесення в установленому порядку змін до розпису державного бюджету», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Міністерство оборони запускає нову цифрову систему обліку військових «Імпульс». Актуальні дані про кожного захисника будуть в цифровому форматі. За словами глави Міноборони, «Імпульс» дозволить отримувати актуальні дані про кожного військовослужбовця, історію призначень, формувати звіти та проєкти наказів.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна у керованому режимі експортуватиме частину виробленої у країні зброї.

Читайте також:

Теги: Міноборони Кабмін

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Денис Шмигаль: важливо діяти спільно, рішуче реагувати на загрози
Україна та Польща посилять співпрацю в оборонній сфері – Шмигаль
18 вересня, 14:55
Володимир Горковенко стверджує, що рієлтори створюють перешкоди для приватних осіб, які намагаються продати своє майно самотужки
«Ці паразити ні за що не відповідають». Депутат Київської облради закликав Кабмін взятися за рієлторів
17 вересня, 08:59
Кабінет міністрів ухвалив проєкт державного бюджету на 2026 рік
Держбюджет-2026. Уряд заклав мільярди гривень від «податку на OLX»
15 вересня, 22:17
Торік Кабмін теж заклав 1,5 млрд грн на телемарафон
Держбюджет-2026. Стало відомо, скільки грошей заклав уряд на утримання телемарафону
15 вересня, 21:00
За словами Свириденко, медикам, а також педагогам буде підвищено зарплати
Індексація пенсій, збільшення зарплат. Кабмін ухвалив проєкт держбюджету на 2026 рік
15 вересня, 18:50
Росія 7 вересня вперше з початку вторгнення вдарила по Кабміну
Стало відомо, чим окупанти вдарили по будівлі Кабміну 7 вересня
8 вересня, 15:12
Термін зберігання записів на сервері ВСП ЗСУ становитиме 30 днів з дати завантаження
Бодікамери для працівників ТЦК: як працює нова ініціатива
4 вересня, 07:56
Завершення саміту ШОС, призначення керівної ради Інвестфонду відбудови. Головне за 1 вересня
Завершення саміту ШОС, призначення керівної ради Інвестфонду відбудови. Головне за 1 вересня
1 вересня, 21:09
Чоловіки віком від 18 до 22 років зможуть безперешкодно перетинати кордон
Оновлено порядок перетину кордону, зупинено просування росіян. Головне за 26 серпня
26 серпня, 21:10

Політика

Уряд перерахував 2 млрд грн для Міноборони на закупівлю озброєння
Уряд перерахував 2 млрд грн для Міноборони на закупівлю озброєння
«Шахеди» з західною начинкою. Уповноважений президента розповів, як з цим треба боротися
«Шахеди» з західною начинкою. Уповноважений президента розповів, як з цим треба боротися
Один з найсильніших. Уповноважений президента розповів про очікування від 19-го пакету європейських санкцій
Один з найсильніших. Уповноважений президента розповів про очікування від 19-го пакету європейських санкцій
Направлення підрозділів ЗСУ до інших держав: Зеленський вніс до Ради законопроєкт
Направлення підрозділів ЗСУ до інших держав: Зеленський вніс до Ради законопроєкт
ЄС може запустити «план Б» через вето Угорщини щодо України – глава МЗС Литви
ЄС може запустити «план Б» через вето Угорщини щодо України – глава МЗС Литви
Рекордна дипломатія: Зеленський готує майже 20 міжнародних переговорів
Рекордна дипломатія: Зеленський готує майже 20 міжнародних переговорів

Новини

Окупанти атакували Сумщину: є влучання, виникли пожежі
Сьогодні, 04:23
Париж розмістив прапори Палестини та Ізраїлю на Ейфелевій вежі (фото)
Сьогодні, 01:38
Дніпро. Росія вдарила по багатоповерхівці (відео)
20 вересня, 07:09
Швеція показала фото російських літаків, що порушили повітряний простір Естонії
20 вересня, 05:10
Суд заочно заарештував колишнього нардепа Новинського, який від імені Кирила був куратором УПЦ МП
18 вересня, 14:31
На Київщині після вибухів виникли пожежі
18 вересня, 04:32

Прес-релізи

Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
22 вересня, 09:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua