Уряд перерахував 2 млрд грн для Міноборони на закупівлю озброєння

Кабмін спрямував понад 2 млрд грн Міністерству оборони для закупівлі озброєння. Кошти надійшли із залишку спецфонду, який не використало Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на урядовий портал.

У розпорядженні йдеться, що відповідно до статті 51 закону України «Про Державний бюджет України на 2025 рік» спрямувати залишок коштів у сумі 2 050 028,309 тис. грн Міністерству оборони на здійснення заходів з реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу, розроблення, освоєння і впровадження нових технологій, нарощування наявних виробничих потужностей для виготовлення продукції оборонного призначення, закупівлі озброєння, військової (спеціальної) техніки, засобів та обладнання.

«Міністерству оборони подати Міністерству фінансів пропозиції щодо внесення до розпису державного бюджету змін, пов’язаних із спрямуванням залишку коштів, передбаченим пунктом 1 цього розпорядження. Міністерству фінансів з урахуванням пропозицій Міністерства оборони забезпечити внесення в установленому порядку змін до розпису державного бюджету», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Міністерство оборони запускає нову цифрову систему обліку військових «Імпульс». Актуальні дані про кожного захисника будуть в цифровому форматі. За словами глави Міноборони, «Імпульс» дозволить отримувати актуальні дані про кожного військовослужбовця, історію призначень, формувати звіти та проєкти наказів.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна у керованому режимі експортуватиме частину виробленої у країні зброї.