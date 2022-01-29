Кулеба оприлюднив нову стратегію для протидії Росії

Глава МЗС України Кулеба розповів про прихід мережевої дипломатії на зміну човниковій

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що на зміну човниковій дипломатії часів холодної війни прийшла мережева дипломатія із центром у Києві. Нову стратегію для протидії Росії він озвучив у колонці виданню «НВ».

Глава МЗС України порівняв роботу української дипломатії із сучасним гаджетом. У даний час вона, за його словами, може на надвисокій швидкості вирішувати багато завдань одночасно, а також зберігати непорушний вигляд. Така робота приносить конкретні результати, підкреслив Кулеба.

У Києва вийшло консолідувати досить високий рівень міжнародної підтримки України. Крім того, західний демократичний світ сьогодні говорить з агресивною Росією єдиним голосом, зазначив глава МЗС. Також Кулеба нагадав, що у Києва є продумана дипломатична стратегія протидії російській ескалації, зараз у неї додали новий елемент – допомогу для збереження стабільності країни.

Міністр розповів про часи холодної війни, коли працювала човникова дипломатія – курсування дипломатів між сторонами конфлікту. У даний час світ змінився, швидкість процесів стала вище, а конфігурація сил на європейському континенті зовсім інша. Україна тепер знаходиться по інший бік завіси, заявив Кулеба.

«Росія не хоче сідати за стіл переговорів з Україною? О'кей, на зміну човникової дипломатії запуститься мережева дипломатія з центром у Києві. Вона передбачає інтенсивне узгодження позицій партнерів у межах міжнародної коаліції зі стримування Росії, тісну координацію з Україною до і після контактів із росіянами», – зазначив глава МЗС.

Раніше Кулеба заявив, що Україна з Німеччиною увійшли у момент істини з низки фундаментально важливих питань для безпеки та майбутньої української держави.

Також міністр закордонних справ пояснив, чому іноземні посольства оголосили евакуацію з України.

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