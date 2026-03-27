Мирні переговори та війна на Близькому Сході. Сибіга зустрівся з Рубіо

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Міністр закордонних справ України та державний секретар США провели зустріч на полях саміту G7
фото: МЗС України

Глава МЗС України наголосив, що Росія та Іран мають зазнати консолідованого тиску

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга зустрівся із держсекретарем США Марко Рубіо. Вони обговорили питання припинення російсько-української війни, а також поточну ситуацію на Близькому Сході. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис українського дипломата.

Зазначається, що зустріч Сибіги і Рубіо відбулась на полях міністерської зустрічі G7 у Франції. Глава українського МЗС наголосив, що роль США у просуванні мирних зусиль залишається критично важливою.

«Пропозиції України є реалістичними та здійсненними. Тиск на Росію є ключовим фактором, щоб змусити Москву припинити війну», – каже він.

Крім того, політики обговорили війну на Близькому Сході. Сибіга наголосив, що Москва і Тегеран співпрацюють, щоб продовжити війну.

«І на обох має чинитися об’єднаний тиск. Конкретна допомога України країнам Перської затоки у захисті від іранського терору продемонструвала нашу роль як партнера та учасника у сфері безпеки», – пояснив міністр. 

Сибіга також наголосив на необхідності того, щоб питання протидії російській агресії проти України залишалось пріоритетним у міжнародному порядку денному.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що іранське керівництво дуже сильно прагне укласти угоду для припинення війни. За словами американського лідера, іранські високопосадовці уникають публічних заяв про готовність до компромісу через страх за власне життя. Трамп підкреслив, що в Тегерані побоюються як внутрішніх розправ з боку радикальних кіл власного народу, так і ударів з боку Сполучених Штатів.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп вирішив на 10 діб подовжити період утримання від атак на об'єкти енергетичної інфраструктури Ірану. Трамп зазначив, що таке рішення ухвалено на прохання іранського уряду, тож пауза триватиме до вечора понеділка, 6 квітня. 

Як повідомлялося, адміністрація США вивчає варіант проведення наземної операції на іранському острові Харг, який є ключовою точкою експорту енергоресурсів Тегерана.

Розташований у північній частині Перської затоки, цей об'єкт забезпечує обробку 90% іранської нафти, що робить його критично важливою ціллю для здійснення економічного тиску. Хоча американська авіація вже завдала ударів по військових об'єктах на острові в середині березня 2026 року, президент Трамп припускає можливість відправлення морської піхоти та повітряно-десантних військ для повного контролю над нафтовою інфраструктурою.

