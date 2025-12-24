Головна Країна Політика
Мирний план: слово за Путіним? Зеленський анонсував важливі новини сьогодні

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Зеленський повідомив про готовність України до переговорів на рівні лідерів зі США
фото: Офіс президента

За даними президента, американські переговорники сьогодні обговорять умови закінчення війни з росіянами

Президент Володимир Зеленський повідомив, що вже найближчим часом Україна очікує реакцію Росії на запропоновані умови завершення війни після переговорів американської сторони з представниками РФ. За його словами, Київ разом зі США та Європою підготував низку рамкових документів, які визначають політичне завершення війни та гарантії безпеки для України. Про це Володимир Зеленський розповів на закритій зустрічі із журналістами, на якій був присутній «Главком».

Володимир Зеленський заявив, що ключовим документом переговорного процесу є так званий framework – базовий політичний документ про закінчення війни, напрацьований за участі України, Сполучених Штатів, Європи та Росії. 

«Думаю, 24 грудня ми будемо мати реакцію «русскіх» після того, як з ними поговорить американська сторона, і тоді ми будемо розуміти наші наступні кроки та можливі часові рамки для тих чи інших рішень», – зазначив президент.

Глава держави наголосив, що Україна готова до зустрічі зі США на рівні лідерів, зокрема для обговорення чутливих питань, таких як територіальні.

«Також у нас є багатостороння рамка гарантій безпеки для України, це тристоронній документ, детально пропрацьований, – Україна, США і Європа. Є також рамка гарантій безпеки для України від США – це двосторонній документ», – додав Зеленський.

Зеленський також повідомив про наявність додатку, який стосується військового виміру безпекових гарантій. Він передбачає конкретні механізми реагування у разі порушення миру або поновлення агресії Росії.

«Це детальний план того, як реально гарантується безпека у тих чи інших обставинах. Фактично завдяки цим документам про гарантії ми зможемо бачити сильну Україну», – підсумував президент.

За словами президента, саме ці документи мають закласти основу для сильної України з підтримкою з боку Коаліції охочих, з механізмом спостереження за дотриманням миру та конкретикою щодо реагування на можливе поновлення агресії з боку Росії. 

Нагадаємо, що Володимир Зеленський вважає, що Сполучені Штати не достатньо тиснуть на президента держави-агресорки Володимира Путіна, щоб змусити його відмовитися від своїх загарбницьких планів. 

Теги: росія війна Європа документи Володимир Зеленський Україна президент безпека Офіс президента

