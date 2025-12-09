Візит Зеленського до Італії, запобіжний захід нардепці Скороход. Головне за 9 грудня

Президент України відвідав Італію, де зустрівся з Папою Римським та главою італійського уряду

Візит Зеленського до Італії, запобіжний захід нардепці Скороход, ексзаступник Кличка отримав підозру. «Главком» склав добірку новин 9 грудня, щоб ви були в курсі головних подій:

Ексзаступник Кличка отримав підозру

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосили нові підозри в межах операції «Чисте місто» зі знищення корупції у земельній та бюджетній сфері Києва. Йдеться про ексзаступника голови Київської міської державної адміністрації та його спільника. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НАБУ.

За версією слідства, у 2023-2024 роках підозрювані забезпечили реєстрацію на підставних осіб «будівель», які нібито побудували ще на початку 90-х. Ці «об’єкти» потім придбали підконтрольні товариства, які звернулися до Київської міської ради із заявами про формування земельних ділянок для обслуговування «будівель» та передачі цих ділянок у їхнє користування.

Візит Зеленського до Італії

Президент України Володимир Зеленський відвідав Італію, де зустрівся з Папою Римським. Під час бесіди, яка була присвячена війні в Україні, Папа Римський наголосив на необхідності продовження діалогу, поновивши своє побажання, щоб дипломатичні ініціативи, які зараз реалізуються, привели до справедливого і тривалого миру. Крім того, не обійшлося без згадки про питання військовополонених та необхідність забезпечення повернення українських дітей до їхніх родин.

Папа Лев XIV вдруге прийняв президента України в резиденції у Кастель-Ґандольфо, після зустрічі, що відбулася 9 липня. Це вже третя їхня зустріч, адже перша відбулася 18 травня, після Святої Меси з нагоди урочистого початку понтифікату.

Крім того, президент України Володимир Зеленський провів зустріч прем'єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні. Під час зустрічі політики обговорили ключові аспекти дипломатичної ситуації, зокрема шляхи наближення миру та координація зусиль у дипломатичному процесі.

Суд обрав запобіжний захід нардепці Скороход

Суд обрав заставу в розмірі понад 3 млн грн для нардепки Анни Скороход. Вона підозрюється у «продажі» санкцій РНБО за хабар у розмірі $250 тис.

Прокурор просив суд визначити запобіжний захід у вигляді застави розміром понад 10,5 млн грн. Тим часом адвокат Анни Скороход заявив, що нардепка свою вину не визнає.

Уряд доручив скоротити перелік обʼєктів критичної інфраструктури та споживання світла

Уряд ухвалив низку рішень для покращення ситуації зі світлом. Зокрема, обласні військові адміністрації отримали вказівку переглянути фактичні списки обʼєктів критичної інфраструктури. Це потрібно зробити протягом двох днів.

Відключення не стосуватимуться лікарень, шкіл, обʼєктів життєзабезпечення та підприємств оборонно-промислового комплексу. Електропостачання цих обʼєктів залишається безперебійним. Водночас з переліків мають бути виключені споживачі, які не мають критичного значення для функціонування регіонів в сьогоднішніх умовах енергозабезпечення.

Нові заяви Трампа про Україну

Президент США Дональд Трамп закликав до проведення виборів в Україні. Він вважає, що «настав час» для того, щоб Україна провела президентські вибори, оскільки «минуло багато часу» з моменту попередніх. За словами американського президента, зараз ситуація «доходить до того, що це вже не демократія».

«Так, я думаю, що настав час. Я думаю, що зараз важливий час для проведення виборів. Вони використовують війну, щоб не проводити вибори, але, я думаю, що український народ... повинен мати цей вибір. І, можливо, Зеленський виграв би», – заявив він.

Також Дональд Трамп частково спростував слова свого старшого сина про те, що американський лідер може дистанціюватися від мирного процесу. Нещодавно Дональд Трамп-молодший заявив, що його батько може відвернутися від України. «Ні, це не правильно, але це не зовсім і неправильно. Знаєте, вони [українці] повинні грати за правилами. Якщо вони не читають угоди, потенційні угоди», – сказав президент США.

Крім того, Дональд Трамп різко розкритикував європейських лідерів, назвавши їх «слабкими» та заявивши, що вони не знають, як діяти у питаннях міграції та війни Росії проти України. Рішучі заяви Трампа щодо європейських лідерів стали найгострішою критикою західних демократій на сьогодні, що може поглибити напруженість у відносинах із Францією та Німеччиною, які вже мають складні стосунки з адміністрацією президента США.