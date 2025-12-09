Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Візит Зеленського до Італії, запобіжний захід нардепці Скороход. Головне за 9 грудня

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Візит Зеленського до Італії, запобіжний захід нардепці Скороход. Головне за 9 грудня
фото: Офіс президента

Президент України відвідав Італію, де зустрівся з Папою Римським та главою італійського уряду

Візит Зеленського до Італії, запобіжний захід нардепці Скороход, ексзаступник Кличка отримав підозру. «Главком» склав добірку новин 9 грудня, щоб ви були в курсі головних подій:

Ексзаступник Кличка отримав підозру

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосили нові підозри в межах операції «Чисте місто» зі знищення корупції у земельній та бюджетній сфері Києва. Йдеться про ексзаступника голови Київської міської державної адміністрації та його спільника. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НАБУ.

За версією слідства, у 2023-2024 роках підозрювані забезпечили реєстрацію на підставних осіб «будівель», які нібито побудували ще на початку 90-х. Ці «об’єкти» потім придбали підконтрольні товариства, які звернулися до Київської міської ради із заявами про формування земельних ділянок для обслуговування «будівель» та передачі цих ділянок у їхнє користування.

Візит Зеленського до Італії

Президент України Володимир Зеленський відвідав Італію, де зустрівся з Папою Римським. Під час бесіди, яка була присвячена війні в Україні, Папа Римський наголосив на необхідності продовження діалогу, поновивши своє побажання, щоб дипломатичні ініціативи, які зараз реалізуються, привели до справедливого і тривалого миру. Крім того, не обійшлося без згадки про питання військовополонених та необхідність забезпечення повернення українських дітей до їхніх родин.

Папа Лев XIV вдруге прийняв президента України в резиденції у Кастель-Ґандольфо, після зустрічі, що відбулася 9 липня. Це вже третя їхня зустріч, адже перша відбулася 18 травня, після Святої Меси з нагоди урочистого початку понтифікату.

Крім того, президент України Володимир Зеленський провів зустріч прем'єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні. Під час зустрічі політики обговорили ключові аспекти дипломатичної ситуації, зокрема шляхи наближення миру та координація зусиль у дипломатичному процесі.

Суд обрав запобіжний захід нардепці Скороход

Суд обрав заставу в розмірі понад 3 млн грн для нардепки Анни Скороход. Вона підозрюється у «продажі» санкцій РНБО за хабар у розмірі $250 тис.

Прокурор просив суд визначити запобіжний захід у вигляді застави розміром понад 10,5 млн грн. Тим часом адвокат Анни Скороход заявив, що нардепка свою вину не визнає.

Уряд доручив скоротити перелік обʼєктів критичної інфраструктури та споживання світла

Уряд ухвалив низку рішень для покращення ситуації зі світлом. Зокрема, обласні військові адміністрації отримали вказівку переглянути фактичні списки обʼєктів критичної інфраструктури. Це потрібно зробити протягом двох днів.

Відключення не стосуватимуться лікарень, шкіл, обʼєктів життєзабезпечення та підприємств оборонно-промислового комплексу. Електропостачання цих обʼєктів залишається безперебійним. Водночас з переліків мають бути виключені споживачі, які не мають критичного значення для функціонування регіонів в сьогоднішніх умовах енергозабезпечення.

Нові заяви Трампа про Україну

Президент США Дональд Трамп закликав до проведення виборів в Україні. Він вважає, що «настав час» для того, щоб Україна провела президентські вибори, оскільки «минуло багато часу» з моменту попередніх. За словами американського президента, зараз ситуація «доходить до того, що це вже не демократія».

«Так, я думаю, що настав час. Я думаю, що зараз важливий час для проведення виборів. Вони використовують війну, щоб не проводити вибори, але, я думаю, що український народ... повинен мати цей вибір. І, можливо, Зеленський виграв би», – заявив він.

Також Дональд Трамп частково спростував слова свого старшого сина про те, що американський лідер може дистанціюватися від мирного процесу. Нещодавно Дональд Трамп-молодший заявив, що його батько може відвернутися від України. «Ні, це не правильно, але це не зовсім і неправильно. Знаєте, вони [українці] повинні грати за правилами. Якщо вони не читають угоди, потенційні угоди», – сказав президент США.

Крім того, Дональд Трамп різко розкритикував європейських лідерів, назвавши їх «слабкими» та заявивши, що вони не знають, як діяти у питаннях міграції та війни Росії проти України. Рішучі заяви Трампа щодо європейських лідерів стали найгострішою критикою західних демократій на сьогодні, що може поглибити напруженість у відносинах із Францією та Німеччиною, які вже мають складні стосунки з адміністрацією президента США.

Читайте також:

Теги: Італія Володимир Зеленський переговори Дональд Трамп

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дональд Трамп раніше стверджував, що Володимир Зеленський є «диктатором без виборів»
ЄС відповів на заяви Трампа про необхідність виборів в Україні
Сьогодні, 16:19
Україна та Італія підписали угоду про кредит на будівництво дитячої лікарні
Італія виділяє €30 млн на новий корпус дитячої лікарні в Одещині
Сьогодні, 10:31
Володимир Зеленський провів зустріч із Кіром Стармером, Емманюелем Макроном і Фрідріхом Мерцом
Конфіскація заморожених активів РФ. The Times повідомляє, коли ЄС оголосить про рішення
Сьогодні, 04:58
Президент: Я призначив на завтра Ставку, і серед питань буде новий розподіл особового складу серед підрозділів
Зеленський провів зустрічі з кандидатами на посаду очільника Офісу президента
4 грудня, 21:57
Стубб зазначив, що європейські країни працюють над збереженням незалежності та територіальної цілісності України
Справедливий мир в Україні малоймовірний – президент Фінляндії
4 грудня, 09:48
У Москві пройшли переговори щодо закінчення війни в Україні
Переговори американців та росіян у Москві щодо миру: головне за ніч
3 грудня, 05:50
Трамп: За моїм розпорядженням, Південна Африка не отримає запрошення на саміт G20 2026 року, що відбудеться у прекрасному місті Майямі, штат Флорида
Трамп заявив, що Південна Африка не потрапить на саміт G20 у США
27 листопада, 03:29
Кремль прагне повністю окупувати Україну
Росія відкидатиме будь-який мирний план, що не передбачає капітуляції України – ISW
25 листопада, 00:40
«Амбіції Зеленського більші, ніж у попередників» – Лещенко
«Більші, ніж у попередників». Лещенко розповів про унікальні амбіції Зеленського
21 листопада, 18:08

Події в Україні

Лінія фронту станом на 9 грудня 2025. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 9 грудня 2025. Зведення Генштабу
Візит Зеленського до Італії, запобіжний захід нардепці Скороход. Головне за 9 грудня
Візит Зеленського до Італії, запобіжний захід нардепці Скороход. Головне за 9 грудня
Ситуація на фронті. Сирський звернувся до ЗМІ та українців
Ситуація на фронті. Сирський звернувся до ЗМІ та українців
Оборона Покровська і Мирнограда. Сирський спростував російські фейки
Оборона Покровська і Мирнограда. Сирський спростував російські фейки
«Російська армія хоч і «дубова», але…» Військовий розповів, в чому ворог обходить ЗСУ
«Російська армія хоч і «дубова», але…» Військовий розповів, в чому ворог обходить ЗСУ
Уряд доручив скоротити перелік обʼєктів критичної інфраструктури та споживання світла
Уряд доручив скоротити перелік обʼєктів критичної інфраструктури та споживання світла

Новини

День святої Анни: привітання у листівках, віршах та прозі
Сьогодні, 08:17
Зачаття Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони та прикмети
Сьогодні, 07:10
Не лише Донбас. Зеленський назвав питання, в якому росіяни мають поступитися
Вчора, 20:35
День місцевого самоврядування: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
7 грудня, 06:15
День святого Миколая 2025: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах
6 грудня, 08:15
День Збройних сил України 2025: яскраві листівки, теплі привітання у віршах та прозі
6 грудня, 07:40

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua