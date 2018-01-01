Миротворча місія ООН на Донбасі має стати гарантом досягнення миру - Порошенко

Президент упевнений в тому, що місія ООН може виступати твердим гарантом режиму припинення вогню

Миротворча місія під мандатом ООН на Донбасі може стати твердим гарантом досягнення миру. Про це президент України Петро Порошенко повідомив на своїй сторінці у Facebook. «Упевнений в тому, що ця місія може виступати твердим гарантом режиму припинення вогню, роззброєння незаконних збройних формувань, стимулювати вивід російських



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Фото: Главком Петро Порошенко

Президент упевнений в тому, що місія ООН може виступати твердим гарантом режиму припинення вогню

Миротворча місія під мандатом ООН на Донбасі може стати твердим гарантом досягнення миру.

Про це президент України Петро Порошенко повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Упевнений в тому, що ця місія може виступати твердим гарантом режиму припинення вогню, роззброєння незаконних збройних формувань, стимулювати вивід російських військ з окупованої території і забезпечити надійне закриття кордону неконтрольованої ділянки між Україною і Росією», - йдеться у заяві президента.

Нагадаємо, Австрія підтримує ідею введення миротворців на Донбасі.

Раніше про готовність відправити миротворців на Донбас заявила Білорусь.

Нагадаємо, цього тижня Москва вкотре відхилила американський проектмиротворчої місії на Донбасі.

Раніше спецпредставник США по Україні Курт Волкер заявив, що Росія вже не виключає можливість розгортання миротворчої місії ООН по всій території на Донбасі, включаючи російсько-український кордон.

Як відомо, Україна наполягає на розміщенні миротворців ООН в усій зоні збройного конфлікту на Донбасі та ділянці російсько-українського кордону завдовжки 420 км, а також наданні їм широких прав. Крім того, Київ категорично проти, щоб до складу миротворчої місії ООН входили росіяни.

Позиція Росії з питання контингенту ООН на Донбасі полягає у тому, що миротворці мають підтримувати місію ОБСЄ.