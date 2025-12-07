Головна Світ Політика
Польський міністр запропонував Маску відправитись на Марс після його заклику ліквідувати ЄС

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
фото: Reuters

Сікорський звернувся до Маска: вирушай на Марс

Міністр закордонних справ Польщі запропонував мільярдеру Ілону Маску відправитись на Марс після того, як Маск закликав ліквідувати Європейський Союз, пише «Главком».

«Вирушай на Марс. Там немає цензури для нацистських привітань», – написав міністр закордонних справ Польщі в X.
 
Водночас депутат Європейського парламенту Домінік Тарчинський заявив: «Якщо, не дай Боже, виникне потреба в отриманні Польщі 40 000 систем Starlink, то винуватцем у проблемах Польщі буде той шкідник Сікорський».
 
Нагадаємо, американський мільярдер Ілон Маск закликав закрити Європейський Союз і повернути суверенітет країнам блоку. 

«ЄС слід скасувати, а суверенітет повернути окремим країнам, щоб уряди могли краще представляти інтереси своїх народів», – йдеться в дописі.

Допис Маска з’явився наступного дня після того, як Єврокомісія оштрафувала його соцмережу X на 120 млн євро. Єврокомісія заявила, що соцмережа вводить користувачів в оману «синьою галочкою», бо будь-хто може купити статус «перевіреного», хоча компанія не перевіряє такі акаунти. Саме це й стало підставою для штрафу.

Варто зазначити, що Європейська комісія вперше застосувала санкції за порушення ключових положень Закону ЄС про цифрові послуги (DSA), наклавши на соціальну мережу X штраф. Офіційний представник Єврокомісії Тома Реньє заявив, що головною причиною штрафу стало порушення вимог щодо прозорості та використання оманливих практик.

Теги: Польща штраф Ілон Маск Європейський Союз

