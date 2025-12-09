Чи можна прийняти працівника на роботу без військового квитка: роз’яснення

Українцям нагадали про штрафи при прийнятті на роботу без військового квитка

Роботодавці зобов’язані перевіряти військово-облікові документи при прийомі на роботу

Управління інспекційної діяльності Житомирської області нагадало роботодавцям, що при прийомі на роботу обов’язково потрібно перевіряти наявність військово-облікових документів. Про це повідомило управління.

Відповідно до вимог, всі призовники та військовозобов’язані повинні мати:

військовозобов’язані – військовий квиток або тимчасове посвідчення;

призовники – посвідчення про приписку до призовної дільниці.

Працевлаштування можливе лише після взяття особи на військовий облік у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (колишньому військкоматі), або, для тих, хто перебуває на обліку в СБУ чи Службі зовнішньої розвідки, – після оформлення обліку в цих структурах.

Жінки з медичною або фармацевтичною освітою також належать до категорії військовозобов’язаних і повинні надати відповідний документ незалежно від того, чи пов’язана їхня посада з медициною або фармацією.

Ці вимоги встановлені постановою Кабміну № 921, а порушення правил військового обліку може спричинити накладення штрафів на роботодавця.

Нагадаємо, що невдовзі у військово-обліковому документі в застосунку «Резерв+» з’явиться фото власника. Міноборони запрошує громадян долучитись до тестування.