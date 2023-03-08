Голова НАЗК б’є на сполох через сфальсифіковану «будівельну реформу»

Олександр Новіков: Парламент ухвалив закон, за яким навіть незаконне будівництво зможе продовжуватись

Національне агентство з питань запобігання корупції не змогло усунути всі корупційні ризики законопроєкту №5655. Керівник НАЗК Олександр Новіков заявив, що у ході робочої наради НАЗК показали один текст, а в прийнятому законі був інший.

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«Позиція НАЗК щодо проєкту №5556 завжди залишалась незмінною. У 2021 році ми провели його антикорупційну експертизу, вказали на велику кількість корупційних ризиків і дали рекомендації щодо їх усунення. До другого читання всі ризики, щодо яких ми проводили антикорупційну експертизу у 2021 році, були усунуті», – розповідає Новіков.

До НАЗК надіслали редакцію до другого читання. Проте у цій реакції виявилося, що в процесі усунення попередніх корупційних ризиків виникли нові. Тому фахівці НАЗК проаналізували проєкт до другого читання і надіслали свої висновки парламентському комітету. Була проведена робоча нарада за участю працівників НАЗК та комітету і, відповідно до тих документів, що були надані на цій робочій нараді, всі корупційні ризики, згідно з рекомендаціями були опрацьовані. Тобто текст законопроєкту до другого читання був змінений.

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Як НАЗК виявило вже після опрацювання вже прийнятого Верховною Радою законопроєкту, залишився не усуненим корупційний ризик, пов‘язаний із можливістю отримання неправомірної вигоди працівниками, які будуть адмініструвати електронну систему у сфері будівництва.

«Тобто у ході робочої наради нам показали один текст, а в прийнятому законопроєкті був інший. Відповідно до прийнятого законопроєкту, у разі невнесення інформації про подачу судового позову після внесення припису про зупинку самовільного будівництва, таке будівництво буде вважатися законним. Ми вимагали змінити цю норму, але вона залишилася в цій редакції», – пояснив голова НАЗК.

Олександр Новіков назвав ризики цього законопроєкту: «Очевидно, що буде самовільне будівництво. Вноситься припис, а потім особа може просто не встигнути на день внести інформацію про подачу позову, або не встигнути подати позов. Таким чином, навіть незаконне будівництво зможе продовжуватись».

НАЗК вже направили листа до Офісу президента. Однак Новіков зазначив, що цифровізація дозвільної системи у сфері будівництва є частиною антикорупційної стратегії, прийнятої парламентом. Її підтримали усі стейкхолдери у сфері містобудування. Тобто цей закон реалізує антикорупційну стратегію, але у формі, яка не мінімізує корупційні ризики.

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«Ми про це проінформували президента, комітет Верховної Ради і маємо запевнення від парламенту, що цей закон без усунення даного корупційного ризику не має набрати чинності, тобто, він повинен бути зміненим», – розповів Олександр Новіков.

Відповідно до Конституції, президент уже не може накласти вето на цей закон, оскільки для цього сплили усі терміни. Президент зараз має лише одну опцію – підписати закон. Проте НАЗК вважає, що корупційний ризик може бути усунутий прийняттям змін до цього закону.

Нагадаємо, що 13 грудня Верховна Рада ухвалила закон №5556, який фактично легалізує самовільне будівництво. Очільники українських міст та селищ виступили проти скандального законопроєкту №5655.