Бразилія і Китай підтримують конференцію щодо миру в Україні, але є одна умова

Бразилія та Китай закликають до розширення гуманітарної допомоги, уникнення нападів на цивільних осіб або цивільні об’єкти

Країни досягли низки спільних домовленостей щодо своєї участі на шляху врегулювання війни в Україні

Бразилія та Китай закликають до проведення міжнародної мирної конференції за рівноправної участі всіх сторін для обговорення пропозицій щодо деескалації російсько-української війни. Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ Китаю після зустрічі у Пекіні між міністром закордонних справ Китаю Ван І та головним радником із закордонних справ президента Бразилії.

У документі сформульовані шість пунктів, виконання яких, на думку Пекіна і Бразилії, дозволить вирішити «українську кризу», як у двох столицях називають розв’язану Росією повномасштабну війну проти України

У спільній заяві підкреслюється, що таку мирну конференцію треба організувати так, щоб її визнали як Росія, так і Україна.

«Китай і Бразилія підтримують міжнародну мирну конференцію, проведену в належний час, визнану як Росією, так і Україною, з рівноправною участю всіх сторін, а також чесним обговоренням усіх мирних планів», – йдеться в заяві.

Бразилія та Китай також закликають до розширення гуманітарної допомоги, уникнення нападів на цивільних осіб або цивільні об’єкти та засуджують потенційне використання зброї масового знищення у війні.

Нагадаємо Китай у четвер, 23 травня, розпочав дводенні «каральні» військові навчання навколо Тайваню. Китай у четвер, 23 травня, розпочав дводенні «каральні» військові навчання навколо Тайваню. Згодом з'явилися повідомлення, що народно-визвольна армія Китаю вторгнеться на острів Тайвань на початку червня поточного року. Про це пише Global Press з посиланням на джерела в Міністерстві оборони Китаю.

До слова, влада Бразилії запропонувала ввести імунітет від переслідування Міжнародного кримінального суду (МКС) для глав держав, які не визнали його юрисдикцію. Відповідну ініціативу країна направила на розгляд Комісії міжнародного права в Женеві, пише Reuters.