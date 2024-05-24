Головна Світ Політика
search button user button menu button

Бразилія і Китай підтримують конференцію щодо миру в Україні, але є одна умова

Катерина Іванова
glavcom.ua
Бразилія і Китай підтримують конференцію щодо миру в Україні, але є одна умова
Бразилія та Китай закликають до розширення гуманітарної допомоги, уникнення нападів на цивільних осіб або цивільні об’єкти
фото: X / SpokespersonCHN

Країни досягли низки спільних домовленостей щодо своєї участі на шляху врегулювання війни в Україні

Бразилія та Китай закликають до проведення міжнародної мирної конференції за рівноправної участі всіх сторін для обговорення пропозицій щодо деескалації російсько-української війни. Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ Китаю після зустрічі у Пекіні між міністром закордонних справ Китаю Ван І та головним радником із закордонних справ президента Бразилії.

У документі сформульовані шість пунктів, виконання яких, на думку Пекіна і Бразилії, дозволить вирішити «українську кризу», як у двох столицях називають розв’язану Росією повномасштабну війну проти України

У спільній заяві підкреслюється, що таку мирну конференцію треба організувати так, щоб її визнали як Росія, так і Україна.

«Китай і Бразилія підтримують міжнародну мирну конференцію, проведену в належний час, визнану як Росією, так і Україною, з рівноправною участю всіх сторін, а також чесним обговоренням усіх мирних планів», – йдеться в заяві.

Бразилія та Китай також закликають до розширення гуманітарної допомоги, уникнення нападів на цивільних осіб або цивільні об’єкти та засуджують потенційне використання зброї масового знищення у війні.

Нагадаємо Китай у четвер, 23 травня, розпочав дводенні «каральні» військові навчання навколо Тайваню. Китай у четвер, 23 травня, розпочав дводенні «каральні» військові навчання навколо Тайваню. Згодом з'явилися повідомлення, що народно-визвольна армія Китаю вторгнеться на острів Тайвань на початку червня поточного року. Про це пише Global Press з посиланням на джерела в Міністерстві оборони Китаю.

До слова, влада Бразилії запропонувала ввести імунітет від переслідування Міжнародного кримінального суду (МКС) для глав держав, які не визнали його юрисдикцію. Відповідну ініціативу країна направила на розгляд Комісії міжнародного права в Женеві, пише Reuters.

Читайте також: 

Теги: росія Китай Бразилія Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Заступника міністра оборони РФ Тимура Іванова затримано за підозрою в отриманні хабаря
Американські аналітики пояснили, що стоїть за арештом заступника Шойгу
25 квiтня, 09:35
Розвідка знищила багатоцільовий гвинтокрил Ка-32
Розвідка знищила російський гелікоптер Ка-32 – ЗМІ
26 квiтня, 14:23
Ворог фактично анонсував удар по столичних лікарнях через те, що в них нібито перебувають військові
Загроза удару по лікарнях Києва: СБУ зробила заяву
26 квiтня, 19:39
Перед хвилиною мовчання на параді Путін коротко згадав про «варварські теракти неонацистів»
Знаки природи. Парад Путіна накрив сніг (фото)
9 травня, 14:38
Сума заморожених активів Російської Федерації складає близько $300 млрд
Нацбанк повідомив, чи зможуть заморожені активи РФ покрити Україні збитки від війни
2 травня, 16:37
Раніше МЗС Киргизстану вже випускало аналогічну рекомендацію 25 березня
Ще одна країна закликала громадян утриматися від поїздок до Росії
2 травня, 23:38
Сполучені Штати нададуть допомогу ЗСУ у районі Харкова
США анонсували новий пакет допомоги Україні
16 травня, 08:31
Представники Швейцарії Nemo переміг на Євробаченні-2024
Чия шубка? Переможець Євробачення-2024 повторив образ легендарної української співачки (фото)
12 травня, 21:20
Росіяни розпочали перший етап нестратегічних (тактичних) навчань із застосуванням ядерної зброї
Аналітики пояснили, навіщо Росія проводить ядерні навчання
22 травня, 07:26

Політика

Путін запропонує Лукашенку відпрацювати спільний ядерний удар
Путін запропонує Лукашенку відпрацювати спільний ядерний удар
Бразилія і Китай підтримують конференцію щодо миру в Україні, але є одна умова
Бразилія і Китай підтримують конференцію щодо миру в Україні, але є одна умова
Нетаньягу може виступити у Конгресі США, але є один момент
Нетаньягу може виступити у Конгресі США, але є один момент
Швеція закупила для ЗСУ покращені бойові машини піхоти
Швеція закупила для ЗСУ покращені бойові машини піхоти
Дайте дозвіл бити по Росії. Нардепка розповіла про настрої в американському Конгресі
Дайте дозвіл бити по Росії. Нардепка розповіла про настрої в американському Конгресі
ISW: Кремль приховує справжні причини звільнень керівництва Міноборони РФ
ISW: Кремль приховує справжні причини звільнень керівництва Міноборони РФ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
110K
Туреччина знайшла, ким замінити українських туристів
47K
Прорив на Харківщині: хто винен? ДБР взялося за 28 командирів
34K
Путін подарував королю Бахрейну такий же подарунок, як і Кім Чен Ину
28K
Путін вигадав, як помститися США за конфіскацію російських активів
7330
Пєсков влаштував істерику через заборону в’їзду росіян до Норвегії
3213
Їв ложкою ікру біля храму мистецтва. Поява Сергія Лещенка у центрі Києва здивувала очевидців

Новини

Путін прилетів до Білорусі, вибухи в Харкові та Криму: головне за ніч
Сьогодні, 06:55
Експорт під час війни: бізнес назвав ключові проблеми
Вчора, 17:16
Заборона на переміщення транспорту створить величезне навантаження на бізнес – експерт
Вчора, 14:31
Звіт SCM: Ахметов спрямував 9 млрд грн на військові і гуманітарні цілі
Вчора, 13:52
Збиття ворожого Су-25, Блінкен зробив заяву про удари західною зброєю по РФ: головне за ніч
Вчора, 06:43
Без темних кутків, бар’єрів та радянщини: у Києві презентували проєкт «шкіл майбутнього»
22 травня, 21:00

Прес-релізи

Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
16 травня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua