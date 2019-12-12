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    Політика

    МЗС України відреагувало на візит представників «адміністрації Криму» до Сербії

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    <p>Дії Сербії у МЗС сприйняли як&nbsp;недружній акт</p> - МЗС України відреагувало на візит представників «адміністрації Криму» до Сербії

    Дії Сербії у МЗС сприйняли як недружній акт

    Для висловлення протесту в МЗС України було запрошено тимчасову повірену у справах Республіки Сербія в Україні

    Міністерство закордонних справ України висловило стурбованість через візит представників окупаційної «адміністрації Криму» до Белграда 4-7 грудня.

    Про це йдеться в коментарі українського зовнішньополітичного відомства.

    Зазначається, що під час візиту були проведені зустрічі з депутатами парламенту Сербії. Представники «кримської влади» також взяли участь у конференції «Белградський діалог: конструктивні відносини з Росією і визнання волевиявлення народу Криму».

    «Зазначене сприймається Україною як недружній акт, який порушує положення резолюції Генеральної Асамблеї ООН 68/262 від 27.03.2014 «Територіальна цілісність України» і кваліфікується як спроба Російської Федерації легітимізувати незаконну окупацію Автономної Республіки Крим», - йдеться у заяві.

    Для висловлення протесту в МЗС України було запрошено тимчасову повірену у справах Республіки Сербія в Україні Світлану Кошутич.

    До слова, Святошинський райсуд Києва заочно засудив колишню депутатку Верховної Ради Криму Світлану Савченко до 14 років позбавлення волі за звинуваченням у державній зраді.

    МЗС Крим окупанти дипломатичний конфлікт Сербія посол Україна
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