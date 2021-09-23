На Банковій вважають, що «Слуга народу» тільки зараз зрозуміла сенс свого існування

Радник Єрмака вважає, що частина парламенту прагне повернути старе життя

На думку радника голови Офісу президента Михайла Подоляка, після двох років у владі партія «Слуга народу» тільки зараз починає усвідомлювати власне призначення. Цьому, переконаний Подоляк, сприяють дискусії, які нині тривають у парламенті.

«Панівна нині партія «Слуга народу» є молодою, ідеологічно формується на ходу та тільки зараз починає розуміти сенс партійного існування», – зізнався головний медійник Банкової в інтерв’ю «Главкому».

Радник Єрмака не вважає, що нинішня Рада слухняно виконує всі вказівки Офісу президента.

«Ні, так точно не можна говорити. На сьогодні парламент – це такий собі великий дискусійний майданчик, де між собою якраз і конфліктують відверто нова та стара моделі держави. Частина парламенту, яку ми називаємо опозицією, є занадто консервативною, намагаючись повернути старе до життя. Хтось знаходиться в опозиції з відверто меркантильних міркувань, монетизуючи свій депутатський статус, хтось – дійсно з ідеологічних, хтось – з метою зберегти старі політичні відносини. Частина ж парламенту хоче привнести в політичний процес якусь новизну, сучасність, прозорість», – переконаний радник Єрмака.

Щодо конфліктів та скандалів, які час від час вибухають у стінах парламенту, то це, переконаний головний медійник Банкової, наслідок «чужого впливу» на парламентарів.

«Зрозуміло, що все не проходить ідеально, бо всі живі люди та мають якесь своє коло спілкування. Можливо, не вистачає комунікації між своїми, можливо, хтось потрапляє під якийсь чужий вплив…» – сказав він.

До слова, Подоляк вважає, що рішення президента Зеленського балотуватися на другий термін прямо залежить від того, як виборці оцінять його фундаментальні ініціативи щодо реформування соціально-політичних відносин.

За даними свіжого парламентського рейтингу, якби вибори до Верховної Ради відбувалися найближчим часом, найкращі шанси пройти до парламенту мали би партія «Слуга народу», яку готові підтримати 25,8% серед тих, хто буде голосувати та визначився із вибором. За партію «Європейська солідарність» готові проголосувати 14,1%. За проросійську партію «Опозиційна платформа – За життя» – 12,4%. За «Батьківщину» – 10,6%.