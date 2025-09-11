Латвія закриває повітряний простір біля кордону з Білоруссю та РФ

З 18:00 11 вересня Латвія закриє повітряний простір на кордоні з Білоруссю та Росією

Латвія ухвалила рішення про закриття повітряного простору вздовж свого східного кордону. Обмеження на польоти поблизу державного кордону з Росією та Білоруссю діятимуть щонайменше до 18 вересня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на LSM.

Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс попередив, що заборону на польоти вздовж державного кордону можуть пролонгувати. Зону повітряного простору поблизу східного кордону з Білоруссю та Росією закрито після оцінки збройних сил країни. Глава оборонного відомства зазначив, що атака російських дронів на Польщу є грубим порушенням повітряного простору НАТО, і Латвія має діяти належним чином.

Зазначається, що закриття повітряного простору на східному кордоні дозволить повністю контролювати зону обмеженого повітряного простору та спростить виявлення несанкціонованих об'єктів. Також заборона звільнить зону обмеженого повітряного простору для винищувачів Балтійської місії повітряного патрулювання НАТО та латвійської ППО. «Російські безпілотники в повітряному просторі НАТО – це тривожний сигнал, і ми повинні зробити все можливе, щоб не допустити ескалації атак із застосуванням безпілотників», – каже Спрудс.

Як відомо, з 10 вересня до 9 грудня у східній частині Польщі вздовж кордонів з Білоруссю та Україною обмежено повітряний рух.

Нагадаємо, під час масованої атаки на Україну у ніч проти 10 вересня кілька ударних безпілотників залетіли на територію Польщі, через що польським військам довелося їх збивати. За даними премʼєра Польщі, на територію країни залетіло 19 БпЛА, чотири з яких вдалося збити.

Міноборони РФ заявило, що нібито не планувало атакувати об'єкти на території Польщі. Водночас український президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова допомогти Польщі розбудувати належну систему оповіщення та захисту від російських дронів.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський провів переговори з українським колегою Андрієм Сибігою, під час яких вони обговорили можливість залучення авіації та ППО країн НАТО до перехоплення російських дронів над територією України.

До слова, Інститут вивчення війни стверджує, що масове порушення польського повітряного простору російськими дронами було свідомою та навмисною дією Москви. Росія могла готуватися до нападу протягом місяців.