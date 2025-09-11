Головна Світ Політика
search button user button menu button

Латвія закриває повітряний простір біля кордону з Білоруссю та РФ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Латвія закриває повітряний простір біля кордону з Білоруссю та РФ
За словами глави латвійського Міноборони, закриття повітряного простору спростить виявлення несанкціонованих об'єктів
скріншот з відео LTV Ziņu dienests

З 18:00 11 вересня Латвія закриє повітряний простір на кордоні з Білоруссю та Росією

Латвія ухвалила рішення про закриття повітряного простору вздовж свого східного кордону. Обмеження на польоти поблизу державного кордону з Росією та Білоруссю діятимуть щонайменше до 18 вересня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на LSM.

Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс попередив, що заборону на польоти вздовж державного кордону можуть пролонгувати. Зону повітряного простору поблизу східного кордону з Білоруссю та Росією закрито після оцінки збройних сил країни. Глава оборонного відомства зазначив, що атака російських дронів на Польщу є грубим порушенням повітряного простору НАТО, і Латвія має діяти належним чином.

Зазначається, що закриття повітряного простору на східному кордоні дозволить повністю контролювати зону обмеженого повітряного простору та спростить виявлення несанкціонованих об'єктів. Також заборона звільнить зону обмеженого повітряного простору для винищувачів Балтійської місії повітряного патрулювання НАТО та латвійської ППО. «Російські безпілотники в повітряному просторі НАТО – це тривожний сигнал, і ми повинні зробити все можливе, щоб не допустити ескалації атак із застосуванням безпілотників», – каже Спрудс.

Як відомо, з 10 вересня до 9 грудня у східній частині Польщі вздовж кордонів з Білоруссю та Україною обмежено повітряний рух

Нагадаємо, під час масованої атаки на Україну у ніч проти 10 вересня кілька ударних безпілотників залетіли на територію Польщі, через що польським військам довелося їх збивати. За даними премʼєра Польщі, на територію країни залетіло 19 БпЛА, чотири з яких вдалося збити.

Міноборони РФ заявило, що нібито не планувало атакувати об'єкти на території Польщі. Водночас український президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова допомогти Польщі розбудувати належну систему оповіщення та захисту від російських дронів.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський провів переговори з українським колегою Андрієм Сибігою, під час яких вони обговорили можливість залучення авіації та ППО країн НАТО до перехоплення російських дронів над територією України.

До слова, Інститут вивчення війни стверджує, що масове порушення польського повітряного простору російськими дронами було свідомою та навмисною дією Москви. Росія могла готуватися до нападу протягом місяців.

Читайте також:

Теги: Латвія Польща

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Можуть бути дозволені польоти, пов'язані із захистом критичної інфраструктури
Польща обмежила авіарейси вздовж кордону з Україною та Білоруссю
Сьогодні, 10:54
Чоловік вбив Владислава Бевза та Миколу Білика у Шаргороді
Програма дій уряду на 2025 рік, вбивство школярів у Шаргороді. Головне за 10 вересня
Вчора, 21:16
Пошкоджений будинок у населеному пункті Вирики у Польщі через уламок російського дрона
Садовий дав пораду Польщі після російської атаки
Вчора, 19:48
«Це акт війни»: конгресмен США закликав Трампа жорстко відреагувати на атаку Польщі дронами
«Це акт війни»: конгресмен США закликав Трампа жорстко відреагувати на атаку Польщі дронами
Вчора, 09:07
Прем’єр Польщі не зазначив, як довго будуть закриті кордони
Польща закриває кордон із Білоруссю: дата
9 вересня, 15:28
Сікорський звернувся до командувача Сил безпілотних систем
Сікорський запросив Бровді до Польщі, якщо Угорщина не впустить
28 серпня, 18:41
І цій Польщі українці безмежно вдячні за солідарність і надану підтримку
І цій Польщі українці безмежно вдячні за солідарність і надану підтримку
28 серпня, 09:44
За словами Туска, законопроєкт «практично готовий»
Обмеження допомоги безробітним українцям. Польський уряд готує альтернативний законопроєкт
27 серпня, 13:45
Місто Лодзь втрачає популярність у поляків
У яких містах Польщі найшвидше зменшується населення: статистика
20 серпня, 08:45

Політика

Латвія закриває повітряний простір біля кордону з Білоруссю та РФ
Латвія закриває повітряний простір біля кордону з Білоруссю та РФ
Польща обмежила авіарейси вздовж кордону з Україною та Білоруссю
Польща обмежила авіарейси вздовж кордону з Україною та Білоруссю
Радбез ООН проведе екстрене засідання через атаку російських дронів на Польщу
Радбез ООН проведе екстрене засідання через атаку російських дронів на Польщу
У дружини прем'єр-міністра Польщі невідомі викрали Lexus
У дружини прем'єр-міністра Польщі невідомі викрали Lexus
Мерц розповів, навіщо Путін атакував Польщу
Мерц розповів, навіщо Путін атакував Польщу
Готувалися впродовж місяців. ISW назвав мету атаки російських дронів на Польщу
Готувалися впродовж місяців. ISW назвав мету атаки російських дронів на Польщу

Новини

В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 11 вересня
Сьогодні, 06:07
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 10 вересня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 9 вересня
9 вересня, 05:59
Різдво Пресвятої Богородиці: історія свята, традиції, прикмети та заборони
8 вересня, 06:26
В окупованому Луганську після вибухів спалахнула пожежа на НПЗ (відео)
4 вересня, 22:47
У Лісабоні зійшов з рейок туристичний фунікулер: є численні жертви та травмовані
3 вересня, 23:31

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua