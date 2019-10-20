Набув чинності закон про дезертирство



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Законопроєкт був опублікований в суботу, 19 жовтня 2019 року

Згідно із новим законом, військові, які самовільно залишили військові частини та місця служби, дезертирували зі Збройних Сил та інших формувань, а також добровільно здалися в полон, виключаються з лав ЗСУ.

Законопроєкт №1227 чіткіше регламентує проходження військової служби, і в тому числі регулює питання включення дезертирів в чисельність Збройних сил України. Він був опублікований в урядовій газеті «Голос України» в суботу, 19 жовтня 2019 року, та набрав чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Документ визнає військовослужбовців, які самовільно залишили військові частини чи місця служби, які дезертували з ЗСУ та інших формувань чи добровільно здалися в полон, такими, які не входять до чисельності ЗСУ.

При цьому у разі винесення судом виправдувального вироку передбачено відновити таким військовим всі види забезпечення і відповідні гарантії соцзахисту.

Нагадаємо, на Херсонщині поліція влаштувала спецоперацію аби затримати дезертира, який зачинився у квартирі і погрожував розстрілом.

Як повідомлялося, 3 жовтня, Верховна Рада ухвалила закон, який дозволяє виключати дезертирів із лав Збройних сил.