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Американський дипломат: Росія є державою-терористом

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Американський дипломат: Росія є державою-терористом
Адміністрація Байдена досі не визнала Росію терористичною державою
фото з відкритих джерел

Експосол США в Україні вважає, що Держдеп мав би оголосити Росію спонсором тероризму

Адміністрація Байдена досі не визнала Росію терористичною державою, але вона має це зробити, адже Росія справді є державою-терористом. Таку думку висловив американський дипломат, віцепрезидент Інституту миру США Вільям Тейлор. 

«Росія щодня практикує тероризм, я бачив це цього тижня, перебуваючи тут, бачив ці атаки, а ви їх бачили упродовж минулого року і п’ятьох місяців поточного. Це – тероризм і щодо цього немає ніякого сумніву, як і того, що Росія також є спонсором тероризму», – вважає він.

За його словами, американьский Конгрес чинить тиск з цього питання. «І це в повноваженнях Державного секретаря зробити таке визнання. А держсекретар, я певен у цьому, отримує гарні поради. І він буде діяти відповідно до них», –  переконаний Вільям Тейлор.

Він також поділився очікуваннями, що спікер Палати представників Кевін Маккарті побуває в Україні. «Ви, мабуть, бачили його відповідь на запитання російського журналіста 1 травня, який пробував наголосити на тому, ніби Маккарті не підтримує постачання зброї Україні, згадавши заяву спікера про те, що США не повинні «виписувати необмежений чек». Спікер Палати представників різко відповів, що він підтримує Україну,  зазначивши: «Я не підтримую те, що ваша країна (Росія – «Главком») зробила Україні. Я також не підтримую ваше вбивство дітей. Ви повинні піти, залишити Україну у спокої». На мою думку, спікер Маккарті був чітким. І думаю, що він відвідає Україну», – підсумував віцепрезидент Інституту миру США.

Нагадаємо, держдепартамент не виключає, що США визнають Росію державою-спонсоркою тероризму за скоєні злочини під час вторгнення в Україну. Як передає CNN, про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен на слуханнях у комітеті Сенату США, присвячених Китаю. Під час дискусії з Блінкеном сенатор-республіканець Ліндсі Грем наполягав на необхідності проголошення Росії державою-спонсоркою тероризму. За його словами, 100 американських сенаторів запропонували оголосити Росію державою-спонсоркою тероризму з метою утримати такі країни, як Китай, від надання їй зброї.

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Теги: росія Китай тероризм вбивство посол Вільям Тейлор Ентоні Блінкен поради

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