Уламки скла увійшли в ліжко, як стріли: наслідки удару по Одесі (фото)

Власників квартири врятувало те, що сьогодні вночі вони перебували у родичів

Унаслідок обстрілу Одеси 14 червня було пошкоджено велику кількість об'єктів, зокрема офісні приміщення та квартири місцевих жителів. У соціальних мережах одесити поділилися шокуючими фотографіями з однієї із постраждалих квартир: уламки скла врізалися в ліжко, де могли спати люди.

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Вибухова хвиля пошкодила квартири в Одесі фото: Олег Шайкевич

Як виявилося, господарів будинку врятувало те, що сьогодні вони не ночували в цій квартирі – інакше від скла могли постраждати і люди, а не тільки меблі.

«Господь зберіг господиню квартири та її маму, цієї ночі вони ночували у родичів. Осколки просто увійшли до ліжка, як стріли!» – написав одесит Олег Шайкевич.

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Уламки скла пронизали ліжко фото: Олег Шайкевич

Нагадаємо, сьогодні зранку, 14 червня, ворог спрямував на Одесу чотири «Калібри» з корабля в Чорному морі.

Внаслідок повітряного бою та вибуховою хвилею пошкоджено бізнес-центр, навчальний заклад, житловий комплекс, заклади харчування та крамниці в середмісті. Попередньо, шість осіб отримали поранення. Влучанням ракети у складське приміщення однієї з торговельних мереж ворог спричинив руйнування в 1000 кв. м та пожежу на площі 400 кв. м.

Троє людей загинули і 13 були поранені. Наразі рятувальники завершили пошукову операцію в Одесі. Також в ОК «Південь» повідомили про стан поранених та ціль ворога.