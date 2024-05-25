Уночі росіяни вдарили по Харкову «Іскандерами»: з’явилися фото наслідків

Ворог вгатив ракетами по Слобідському району

Російські війська в ніч на 25 травня вдарили по Харкову двома ракетами «Іскандер». Харківська обласна прокуратура показала фото наслідків.

За даними слідства, 25 травня, приблизно о 00:40, ворог вгатив ракетами по Слобідському району Харкова.

«Пошкоджено ліцей, автомобілі. У житлових будинках вибито вікна», – йдеться в повідомленні.

За попередніми даними, окупанти вдарили по місту двома ракетами «Іскандер-М».

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).

5 фото На весь екран







Наслідки ворожого удару по Харкову, 25 травня 2024 р. фото: Харківська обласна прокуратура

Нагадаємо, у ніч на 25 травня у Харкові пролунала серія вибухів. Повітряні сили повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння в областях.

Згодом мер міста уточнив, що через ракетний удар по Харкову, здійснений росіянами в ніч на 25 травня, зруйновна майстерня освітнього закладу та значно постраждала основана будівля ліцею. Крім того, понівечені десятки автівок, супермаркет та кілька багатоповерхівок.