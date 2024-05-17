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Естонська розвідка припустила, яка ціль російського наступу в Харківській області

Катерина Іванова
glavcom.ua
Естонська розвідка припустила, яка ціль російського наступу в Харківській області
Основні зусилля ворог зосередив на напрямку Стрілеча-Липці та на захоплені Вовчанська
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Розвідка Естонії: Підрозділи РФ вторглися на глибину до восьми кілометрів – це зона, яка прострілюється російською артилерією

Командувач розвідувального центру Сил оборони Естонії Антс Ківісельг заявив, що наступальна активність російських збройних сил у Харківській області свідчить про створення буферної зони, а не про намір захопити Харків. Про це повідомляє естонський мовник ERR.

«Збройні сили РФ просуваються вперед на нещодавно відкритому Харківському напрямку, але їх темп падає. Це і характер поведінки ЗС РФ радше говорить про бажання створити буферну зону. Російські війська атакували та знищували важливі мости в районі Вовчанська, що створює природну перешкоду між підрозділами ЗСУ та російською армією», – сказав Ківісельг.

За його словами, підрозділи ЗС РФ вторглися на глибину до 8 кілометрів – це зона, яка прострілюється російською артилерією. Саме тому Україна не могла вибудовувати систему оборони ближче ніж за 10-20 кілометрів від кордону та зводити сильні укріплення ближче ніж за 3-5 кілометрів від неї.

Керівник естонської розвідки пояснив, що мета російського угруповання військ «Північ», яке діє на Харківському напрямку, полягає в тому, щоб перешкоджати просуванню українських резервних сил та підтримувати наступ на Донецькому напрямку.

«У прямих бойових зіткненнях на Харківському напрямку бере участь близько 2000 осіб, ще 1500-2000 бійців перебувають у резерві. Загалом у районі зосереджено близько 35 000 військовослужбовців ЗС РФ, найімовірніше, найближчим часом угруповання зросте. Проте навряд чи Росія зможе зосередити на цьому напрямку 300 тис. осіб, що, за різними оцінками, є мінімально необхідною кількістю сил для забезпечення захоплення Харкова», - сказав Ківісельг.

Естонський військовий також зазначив, що бойові дії тривають на всій протяжності фронту. Російські сили здійснюють у середньому по 140 атак на добу. Основні бої точаться у Харківській, Луганській та Донецькій областях.

Нагадаємо, противник розширив зону активних бойових дій на Харківському напрямку майже на 70 км, таким чином намагаючись примусити ЗСУ задіяти додаткову кількість бригад зі складу резерву. Про це повідомив головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський. 

За повідомленням Генштабу Сили оборони продовжують зосереджувати основні зусилля на недопущенні просування ворога в глибину української території, зриві ворожих планів щодо встановлення контролю над всією територією Донецької області та частиною Харківщини. 

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Теги: Харків розвідка росія Україна наступ британська розвідка Олександр Сирський

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