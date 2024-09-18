Прокурор припустила, що обвинувачений у корупції нардеп Одарченко втік за кордон

Сторона обвинувачення внесла клопотання про стягнення застави та оголошення депутата в міжнародний розшук

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) під час засідання у справі нардепа Андрія Одарченка заявила про те, що депутат покинув територію України.

Зазначається, що Одарченка сьогодні не було і в стінах Верховної Ради. Раніше він вийшов під заставу в 15 млн грн і здав закордонні паспорти.

Прокурор САП припустила, що депутат покинув територію України через Закарпатську область. Саме туди Одарченко виїхав у перші дні повномасштабного вторгення РФ.

«Там він налагодив тісні стосунки з тодішнім керівником Закарпатської ОДА Віктором Микитою, якого нещодавно призначили заступником Єрмака», – йдеться в повідомленні.

У зв’язку з цим прокурор внесла клопотання про стягнення застави та оголошення депутата в міжнародний розшук. Водночас захист назвав ці клопотання передчасними і вважає, що причини неявки Одарченка можуть бути поважними. Наразі причини відсутності нардепа їм невідомі.

Суддя ВАКС заявив, що завтра, 19 вересня, о 8:00 будуть розглядати клопотання про стягнення застави і міжнародний розшук. Також суддя Ногачевський ініціював привід Одарченка. Сьогодні його мали допитати.

Нагадаємо, що в листопаді 2023 року слідство повідомило про підозру Андрію Одарченку за спробу підкупу голови Агентства відновлення Мустафи Найєма. За даними правоохоронців, політик домовлявся з Найємом про виділення бюджетних коштів на ремонт будівель Державного біотехнологічного університету, де він залишився ректором. Узамін Одарченко пообіцяв надати хабаря у розмірі $50-100 тис. плюс 8% від виділеної суми на ремонт вишу. На початку вересня 2023 року Андрій Одарченко перерахував Найєму частину хабаря крипотовалютою Bitcoin (0,39 ВТС, що дорівнювало $10 тис.).

Згодом Вищий антикорупційний суд арештував численне майно покійного харківського вченого і професора Миколи Одарченка (батька нардепа Андрія Одарченка) у рамках кримінального провадження про підкуп Мустафи Найєма.