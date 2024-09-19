Нардеп Одарченко втік за кордон? Суд ухвалив рішення

Один із нардепів-«слуг» розповів «Главкому», що цього тижня не бачив Одарченка у сесійній залі парламенту

Востаннє політик виходив на звʼязок 17 вересня

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) оголосив у державний та міжнародний розшук народного депутата Андрія Одарченка. «Главком» повідомляє деталі із зали суду.

Сьогодні вранці, 19 вересня, відбулося судове засідання у справі Одарченка. Напередодні прокурор подала клопотання про оголошення нардепа у державний та міжнародний розшуки. Підстава – він двічі пропустив судові засідання. За її словами, вчора детективи НАБУ, котрі силоміць мали доставити політика до суду на підставі ухвали, спілкувалися з водієм Одарченка. Той заявив: політик не виходить із ним на звʼязок із 17 вересня.

Адвокат Одарченка назвав клопотання прокурорів передчасним і попросив суд відмовити.

Водій розповів, що востаннє вони з Одарченком бачилися 17 вересня. Нардеп віддав йому три своїх телефони, сказавши поставити на зарядку у квартирі. Далі посадовець вийшов із машини у столичний бізнес-центр і додав, що далі піде на засідання Верховної Ради, після якого самостійно добереться додому. Із того часу Одарченка не бачили ані водій, ані його помічниця.

Крім цього, один із нардепів-«слуг» розповів «Главкому», що цього тижня не бачив Одарченка у сесійній залі парламенту.

Крім того, відомо, що сім'я Одарченка нині мешкає на Закарпатті. Загалом присутність цієї області у справі невипадкова. За словами прокурора, Одарченко хвалився, що налагодив хороші стосунки з уже колишнім головою Закарпатської ОДА Вітором Микитою, який тепер працює заступником керівника Офісу президента Андрія Єрмака. Цією інформацією (слова обранця зафіксовані під час оперативних заходів правоохоронцями) Одарченко ділився з Мустафою Найємом, якому пропонував хабаря.

За результатами засідання, Вищий антикорупційний суд оголосив Одарченка у державний та міжнародний розшук, задовольнивши клопотання прокурора. Судова ухвала оскарженню в апеляції не підлягає.

У понеділка, 23 вересня, суд збирається розглянути питання про конфіскацію застави у розмірі 15 млн грн, внесеної за Одарченка, у дохід держави. Усього заставу внесли 18 людей, більшість із них – працівники вишу, де працював Одарченко, а також громадська організація. Суд хоче заслухати позицію заставодавців.

Також 23 вересня суд оголосить повний текст ухвали про розшук Одарченка. Сьогодні було зачитано резолютивну частину ухвали.

Нагадаємо, що вчора прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) під час засідання у справі нардепа Андрія Одарченка заявила про те, що депутат покинув територію України.

У листопаді 2023 року слідство повідомило про підозру Андрію Одарченку за спробу підкупу голови Агентства відновлення Мустафи Найєма. За даними правоохоронців, політик домовлявся з Найємом про виділення бюджетних коштів на ремонт будівель Державного біотехнологічного університету, де він залишився ректором. Узамін Одарченко пообіцяв надати хабаря у розмірі $50-100 тис. плюс 8% від виділеної суми на ремонт вишу. На початку вересня 2023 року Андрій Одарченко перерахував Найєму частину хабаря крипотовалютою Bitcoin (0,39 ВТС, що дорівнювало $10 тис.).

Згодом Вищий антикорупційний суд арештував численне майно покійного харківського вченого і професора Миколи Одарченка (батька нардепа Андрія Одарченка) у рамках кримінального провадження про підкуп Мустафи Найєма.