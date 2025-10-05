Головна Київ Новини
search button user button menu button

Нардеп Тищенко з пафосом подарував пенсіонерці кравчучку

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Нардеп Тищенко з пафосом подарував пенсіонерці кравчучку
На відео нардеп показав бабусі Каті, як сумка закривається, а вона довго його обіймала
фото: скріншот із відео

«Посади – все це тимчасово. Важливо, щоб було, чим пишатися після них», – написав Тищенко

Народний депутат Микола Тищенко вразив мережу своєю небаченою «щедрістю». Як інформує «Главком», у Instagram він опублікував ролик, як у Святошинському районі Києва дарує жінці кравчучку, тобто сумку на коліщатках.

«Хочу вас познайомити, це бабуся Катя з нашого Святошина. Всі її родичі загинули, тому ми підтримуємо один одного і часто зустрічаємось. Друзі, що хочеться сказати. Серед справ та побутових турбот важливо залишатися людьми. Посади – все це тимчасово. Важливо, щоб було, чим пишатися після них», – написав Тищенко.

На відео нардеп показав бабусі Каті, як сумка закривається, а вона довго його обіймала.

Нагадаємо, народний депутат Микола Тищенко зібрав пенсіонерів Святошинського району Києва, аби роздати їм продуктові набори. Парламентар вирішив застосувати тактику, яку раніше активно використовував колишній міський голова столиці Леонід Черновецький. 

Також народний депутат України Микола Тищенко запропонував  перейменувати вул. Банкову у Києві на вул. Андрія Парубія. Таку заяву нардеп озвучив у залі засідань Верховної Ради. 

Читайте також:

Теги: депутат Микола Тищенко відео пенсіонери

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Після прильотів безпілотників ЦСО «А» СБУ над НПЗ здійнялися стовпи чорного диму
Далекобійні дрони СБУ вразили один із найбільших НПЗ Росії за 1,4 тис. км (відео)
3 жовтня, 14:30
Тищенко опублікував допис про те, як він зустрічається з виборцями
Нардеп Тищенко використав улюблений прийом Черновецького
2 жовтня, 17:18
Ексдепутата Європарламенту звинувачено в отриманні хабарів від РФ – Reuters
Ексдепутата Європарламенту звинувачено в отриманні хабарів від РФ – Reuters
27 вересня, 06:29
Ведмідь з троянд за 536 тис. грн
Дівчина отримала у подарунок ведмедя з троянд за пів мільйона гривень (відео)
22 вересня, 18:13
Україна повернула тіла полеглих воїнів, суд заочно заарештував Новинського. Головне за 18 вересня
Україна повернула тіла полеглих воїнів, суд заочно заарештував Новинського. Головне за 18 вересня
18 вересня, 21:20
Трамп та перша леді прибули у Велику Британію
Візит Трампа та Меланії до Британії, атака на Черкащину та Кропивницький: головне за ніч
17 вересня, 05:48
За словами нардепа, станція отримала серйозні пошкодження, а всі відновлювальні роботи, що тривали на станції протягом року, фактично були перекреслені
Як атака РФ вплинула на Трипільську ТЕС: аналіз експертів
15 вересня, 10:56
Раніше Трамп у своєму дописі він назвав вбивство Ірини «жахливим»
Трамп: Вбивством українки в США зайнялося ФБР
10 вересня, 00:44
«Довгий парламент». Чому нинішня Верховна Рада слабка
«Довгий парламент». Чому нинішня Верховна Рада слабка
8 вересня, 10:10

Новини

Нардеп Тищенко з пафосом подарував пенсіонерці кравчучку
Нардеп Тищенко з пафосом подарував пенсіонерці кравчучку
Київський ТЦК заперечив, що мобілізував кота
Київський ТЦК заперечив, що мобілізував кота
У Києві троє підлітків побили школяра на дитячому майданчику
У Києві троє підлітків побили школяра на дитячому майданчику
На Київщині у пожежі загинуло двоє дітей та чоловік
На Київщині у пожежі загинуло двоє дітей та чоловік
У Києві та області оголошено штормове попередження через густий туман
У Києві та області оголошено штормове попередження через густий туман
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги

Новини

Репер P.Diddy отримав вирок за скандальні секс-вечірки
Вчора, 15:07
Ізраїль припиняє наступ на місто Газа: названо причину
Вчора, 08:59
Міненерго пояснило, скільки часу Запорізька АЕС протримається на резервному живленні
1 жовтня, 19:19
«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
30 вересня, 04:00
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 29 вересня
29 вересня, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 вересня
28 вересня, 06:32

Прес-релізи

Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
30 вересня, 19:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua