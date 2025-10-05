Нардеп Тищенко з пафосом подарував пенсіонерці кравчучку

На відео нардеп показав бабусі Каті, як сумка закривається, а вона довго його обіймала

Народний депутат Микола Тищенко вразив мережу своєю небаченою «щедрістю». Як інформує «Главком», у Instagram він опублікував ролик, як у Святошинському районі Києва дарує жінці кравчучку, тобто сумку на коліщатках.

«Хочу вас познайомити, це бабуся Катя з нашого Святошина. Всі її родичі загинули, тому ми підтримуємо один одного і часто зустрічаємось. Друзі, що хочеться сказати. Серед справ та побутових турбот важливо залишатися людьми. Посади – все це тимчасово. Важливо, щоб було, чим пишатися після них», – написав Тищенко.

Нагадаємо, народний депутат Микола Тищенко зібрав пенсіонерів Святошинського району Києва, аби роздати їм продуктові набори. Парламентар вирішив застосувати тактику, яку раніше активно використовував колишній міський голова столиці Леонід Черновецький.

Також народний депутат України Микола Тищенко запропонував перейменувати вул. Банкову у Києві на вул. Андрія Парубія. Таку заяву нардеп озвучив у залі засідань Верховної Ради.