Рада проголосувала за продовження воєнного стану та мобілізації

В Україні з 24 лютого 2022 року діє воєнний стан

Парламент підтримав продовження мобілізації та дії воєнного стану щонайменше до 3 лютого 2026 року

Верховна Рада ухвалила продовження воєнного стану та мобілізації в Україні ще на 90 днів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на трансляцію парламентського засідання.

Продовження дії воєнного стану відбудеться із 5 листопада 2025 року строком на 90 діб, тобто до 3 лютого 2026 року.

Раніше президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти щодо продовження строків дії воєнного стану в Україні та проведення загальної мобілізації.

Як відомо, 24 лютого 2022 року президент Зеленський оголосив про запровадження воєнного стану по всій Україні. Верховна Рада проголосувала за запровадження воєнного стану.

Йдеться про особливий правовий режим, що вводиться в країні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності та передбачає надання відповідним органам влади (військовому командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування) повноважень, необхідних для відвернення загрози та відсічі агресії.

Також в Україні діє загальна мобілізація, під час якої призвати на службу можуть військовозобов'язаних громадян віком від 18 до 60 років, якщо вони не мають законних підстав для відстрочки чи виключення з військового обліку.