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Глава уряду повідомила, коли відбудеться реформа ТЦК

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Глава уряду повідомила, коли відбудеться реформа ТЦК
Свириденко зауважила, що реформа ТЦК є найскладнішою
фото: glavcom.ua

Юлія Свириденко: Ми дійсно працюємо над реформою ТЦК

Реформа територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки буде впроваджуватися після реформи підвищення зарплат військовим і врегулювання строків служби. Про це прем’єр-міністр Юлія Свириденко сказала під час години запитань до уряду у Верховній Раді, передає «Главком».

«Ми дійсно працюємо над реформою ТЦК. Ви сказали, що жодна європейська країна не знає, що таке бусифікація, і не знає, що таке ТЦК: на щастя для них, тому що вони не знають, що таке війна. Цій складній реформі ТЦК буде передувати реформа оплати праці. Це те, над чим зараз працює міністр оборони – контракти для піхоти і штурмовиків», – зауважила Свириденко.

Глава уряду наголосила: «Це найскладніша реформа і найскладніше питання, яке є сьогодні в українському суспільстві».

Також Свириденко заявила, що найближчими тижнями буде представлено реформу підвищення виплат військовим.

Нагадаємо, українські підприємства та організації, які мають статус критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення, зобов'язані пройти повторну процедуру перевірки. Кабінет міністрів встановив чіткий тримісячний перехідний період для перепідтвердження цього статусу – процедура має завершитися до 1 вересня.

До слова, Кабінет міністрів переглянув правила бронювання працівників від мобілізації та зобов’язав підприємства, важливі для обороноздатності країни, повторно пройти перевірку на критичність. Якщо працівник уже має бронювання, воно залишається чинним незалежно від того, чи розпочато перегляд критичності підприємства.

Як відомо, в Україні у 2026 році продовжує діяти воєнний стан і загальна мобілізація. Водночас законодавство передбачає чіткий перелік категорій громадян, які не підлягають призову під час мобілізації. Ключові зміни останнього часу спрямовані на цифровізацію процесів, тому значну частину відстрочок наразі можна оформити або продовжити в один клік без візитів до ТЦК.

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Теги: мобілізація Юлія Свириденко військовозобов'язаний ТЦК

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