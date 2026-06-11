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Зеленський затвердив нову антитерористичну стратегію

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Зеленський затвердив нову антитерористичну стратегію
фото: Офіс президента

Служба безпеки України має протягом трьох місяців підготувати та подати уряду план реалізації нової концепції

Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО та затвердив нову концепцію боротьби з тероризмом в Україні. Відповідний указ №492/2026 підписано 11 червня, пише «Главком».

Документ замінює попередню концепцію боротьби з тероризмом, яка діяла з 2019 року, та враховує нові виклики, що виникли через повномасштабну війну Росії проти України.

Серед головних терористичних загроз у концепції названо діяльність Росії, зокрема ракетні удари по цивільних об'єктах, атаки на критичну інфраструктуру, кібератаки, інформаційні операції та вербування громадян, включно з дітьми, для здійснення диверсій і терактів.

Документ також передбачає посилення захисту критичної інфраструктури, боротьбу з фінансуванням тероризму, протидію терористичному контенту в інтернеті, контроль за обігом зброї та використанням безпілотників, а також поглиблення співпраці з ЄС і НАТО у сфері безпеки.

Служба безпеки України має протягом трьох місяців підготувати та подати уряду план реалізації нової Концепції.

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Теги: Володимир Зеленський тероризм РНБО

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