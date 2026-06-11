ЦВК зареєструвала Андрія Левуса нардепом від партії «Європейська Солідарність»

У 2018 році Левус потрапив у санкційний список РФ

Андрій Левус був обраний до Верховної Ради України на позачергових парламентських виборах 21 липня 2019 року

Центральна виборча комісія зареєструвала Андрія Левуса народним депутатом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ЦВК.

Під час засідання комісія розглянула подані документи та заяву Андрія Левуса, після чого ухвалила рішення про його реєстрацію народним депутатом України.

Андрій Левус був обраний до Верховної Ради України на позачергових парламентських виборах 21 липня 2019 року за списком партії «Європейська Солідарність», де посідав 29-те місце у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі.

Повноваження народного депутата він набуде після складення присяги у Верховній Раді України.

Що відомо про Андрія Левуса

Левус народився 9 серпня 1979 року у місті Стрий Львівської області. У 2002 році закінчив ЛНУ ім. І. Франка за спеціальністю «історія». У 2002 році працював вчителем історії та права у середній школі, в якій навчався до того.

У 2004 році очолював місцевий штаб Віктора Ющенка під час президентських на своїй малій Батьківщині, згодом – місцевий штаб партії «Народний Союз «Наша Україна». До того очолював «Українську інформаційну службу» (пресслужбу «Світового конгресу українців»), працював у місцевій газеті, а також вчителем історії та права у школі.

З 2007 до 2012 року був помічником народного депутата Андрія Парубія на платній основі. У 2012 році очолював штаб кандидата у народні депутати Валентина Наливайченка у Зборівському окрузі Тернопільської області. Був одним із засновників громадської ініціативи «Оновлення країни» та громадського руху «Опір».

У 2013-2014 роках був керівником комендатури самооборони Майдану. У тому ж році став співзасновником громадської організації «Всеукраїнська мережа «Вільні люди». У 2014 році був заступником голови СБУ Валентина Наливайченка.

У 2014 році був обраний народним депутатом Верховної Ради 8 скликання від партії «Народний Фронт» (№23 у списку) як безпартійний. Голова підкомітету з питань державної безпеки Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони. Член Військової Ради партії «Народний Фронт». Голова проводу ГО «Вільні люди». У 2017 році заснував громадську організацію «Реалісти».

У 2018 році Левус потрапив у санкційний список РФ. У тому ж році став співзасновником громадської організації «Українська стратегічна ініціатива». У 2019 році невдало балотувався до Верховної Ради 9 скликання від партії «Європейська солідарність» (№29 у списку).

У 2020 році Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді застави у понад півмільйона гривень для Андрія Левуса через те, що він неправомірно отримував кошти з бюджету як компенсацію за житло, коли був народним депутатом 8 скликання. За даними слідства та декларації екснардепа, він мав житло в 30-кілометровій зоні від Києва.

У 2021 році Вищий антикорупційний суд виправдав Левуса у справі про неправомірну компенсацію житла, при цьому САП оскаржувала вирок суду.