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Командувач Сил безпілотних систем розповів, що чекає на Крим у найближчому майбутньому

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
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Командувач Сил безпілотних систем розповів, що чекає на Крим у найближчому майбутньому
Київ прагне найближчим часом ізолювати тимчасово окупований Крим
фото з відкритих джерел

Мадяр заявив про підготовку повного вогневого контролю над трасою «Новоросія»
 

Україна прагне найближчим часом повністю ізолювати тимчасово окупований Крим, взявши під повний вогневий контроль ключову для логістики російської армії автомагістраль «Новоросія». Про це в інтерв'ю Reuters заявив командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді (Мадяр), інформує «Главком».

За словами командувача, завдяки інтенсивним операціям українських дронів автомобільний трафік на цій магістралі, яка є головним маршрутом постачання окупаційних військ через південь України до Криму, за останній місяць уже скоротився більш ніж на дві третини.

Роберт Бровді прогнозує, що ще за місяць Україна отримає стовідсотковий вогневий контроль над цією дорогою. «Ми ізолюємо Крим у найближчому майбутньому», – наголосив очільник Сил безпілотних систем.

Командувач також додав, що масштабні атаки безпілотників уже змусили окупаційну владу запровадити суворі ліміти на пальне на півострові.

Майор Бровді порівняв удари по російській техніці та транспортних засобах на незахищеному шосе з «полюванням на куріпок у відкритому полі».

Також Роберт Бровді зазначив, що стратегічна мета цієї кампанії – змусити Москву відійти, а не просуватися вперед. Для цього Сили безпілотних систем створять умови, за яких перебування військовослужбовців та працівників оборонної промисловості РФ у Криму та використання логістичних шляхів стане фізично вкрай складним.

Зауважимо, магістраль Р-280, яку російські війська називають маршрутом «Новоросія», перетворилася для окупантів на справжню «дорогу смерті». Ця найважливіша логістична артерія, що пролягає через окуповані території узбережжя Азовського моря і з'єднує Ростов-на-Дону з Маріуполем, Мелітополем та Кримом. 

Нагадаємо, сьогодні, 11 червня 2026 року, Україна вперше відзначає День Сил безпілотних систем – нове військове свято, запроваджене указом президента Володимира Зеленського. 

Шлях від першого FPV-удару до повноцінного роду військ зайняв менше двох років. 6 лютого 2024 року президент Зеленський підписав указ про створення Сил безпілотних систем. 7 травня того ж року Кабінет міністрів підтримав рішення, а 25 червня 2024 року Сил безпілотних систем офіційно стали окремим родом військ.

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Теги: Крим безпілотник дрон Роберт Бровді

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