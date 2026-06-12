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Левус склав присягу нардепа

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Левус склав присягу нардепа
11 червня Центральна виборча комісія зареєструвала Андрія Левуса народним депутатом
фото: Ярослав Железняк/Telegram

Андрій Левус замінив у парламенті Степана Кубіва

Сьогодні, 12 червня, у Раді Андрій Левус склав присягу народного депутата та увійшов до партії «Європейська Солідарність». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на трансляцію засідання парламенту.

11 червня Центральна виборча комісія зареєструвала Андрія Левуса народним депутатом. Він замінив у парламенті Степана Кубіва, який помер 18 травня.

Що відомо про Андрія Левуса

Левус народився 9 серпня 1979 року у місті Стрий Львівської області. У 2002 році закінчив ЛНУ ім. І. Франка за спеціальністю «історія». У 2002 році працював вчителем історії та права у середній школі, в якій навчався до того.

У 2004 році очолював місцевий штаб Віктора Ющенка під час президентських на своїй малій Батьківщині, згодом – місцевий штаб партії «Народний Союз «Наша Україна». До того очолював «Українську інформаційну службу» (пресслужбу «Світового конгресу українців»), працював у місцевій газеті, а також вчителем історії та права у школі.

З 2007 до 2012 року був помічником народного депутата Андрія Парубія на платній основі. У 2012 році очолював штаб кандидата у народні депутати Валентина Наливайченка у Зборівському окрузі Тернопільської області. Був одним із засновників громадської ініціативи «Оновлення країни» та громадського руху «Опір».

У 2013-2014 роках був керівником комендатури самооборони Майдану. У тому ж році став співзасновником громадської організації «Всеукраїнська мережа «Вільні люди». У 2014 році був заступником голови СБУ Валентина Наливайченка.

У 2014 році був обраний народним депутатом Верховної Ради 8 скликання від партії «Народний Фронт» (№23 у списку) як безпартійний. Голова підкомітету з питань державної безпеки Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони. Член Військової Ради партії «Народний Фронт». Голова проводу ГО «Вільні люди». У 2017 році заснував громадську організацію «Реалісти».

У 2018 році Левус потрапив у санкційний список РФ. У тому ж році став співзасновником громадської організації «Українська стратегічна ініціатива». У 2019 році невдало балотувався до Верховної Ради 9 скликання від партії «Європейська солідарність» (№29 у списку).

У 2020 році Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді застави у понад півмільйона гривень для Андрія Левуса через те, що він неправомірно отримував кошти з бюджету як компенсацію за житло, коли був народним депутатом 8 скликання. За даними слідства та декларації екснардепа, він мав житло в 30-кілометровій зоні від Києва.

У 2021 році Вищий антикорупційний суд виправдав Левуса у справі про неправомірну компенсацію житла, при цьому САП оскаржувала вирок суду.

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Теги: Верховна Рада

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