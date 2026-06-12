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Свириденко зробила заяву про реформу підвищення зарплат військовим

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Свириденко зробила заяву про реформу підвищення зарплат військовим
Свириденко наголосила, що зміни будуть передбачати більш конкретні терміни служби
фото: скриншот з відео

Глава уряду: Міністерство оборони наразі готує реформу, яка буде передбачати доплати для військовослужбовців

Прем’єр-міністр Юлія Свириденко заявила, що найближчими тижнями буде представлено реформу підвищення виплат військовим. Про це вона сказала під час години запитань до уряду у Верховній Раді, передає «Главком».

«Міністерство оборони наразі готує реформу, яка буде передбачати доплати для військовослужбовців. Це великі кошти. Ми зараз обраховуємо, яким чином збалансувати бюджет для того, щоб забезпечити безперервність цих виплат як в цьому році, так і в наступних періодах», – наголосила глава уряду.

Свириденко підкреслила, що ці зміни також будуть передбачати більш конкретні терміни служби. «Все це на стороні Міноборони. В найближчі тижні ми готові виходити з цією реформою і впроваджувати її», – додала вона.

Нагадаємо, в Україні планують запровадити нову матрицю виплат та грошового забезпечення для військових. Пропонується щорічна винагорода за укладання контракту у розмірі 27 тис. грн та додаткова щомісячна виплата за підписання контракту – 10 тис. грн.

Також Олександр Сирський повідомляв, що в Україні планують реформувати систему грошового забезпечення військовослужбовців, зокрема передбачено підвищення мінімального рівня зарплати для військових.

До слова, військовослужбовцям, які виконують найважчу та найнебезпечнішу роботу на передовій, обіцяють суттєво підвищити грошове забезпечення – рівень виплат штурмовиків на фронті може сягнути від $7 до $10 тис. Про це заявив народний депутат України Богдан Кицак.

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Теги: зарплата військові Юлія Свириденко зарплатня

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