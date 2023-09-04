Головна Країна Політика
search button user button menu button

Звільнення Резнікова. У Раді зареєстровано постанову

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Звільнення Резнікова. У Раді зареєстровано постанову
фото з відкритих джерел

Наступник Резнікова ймовірно стане Рустем Умєров

У Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови № 9679 про звільнення Олексія Резнікова з посади міністра оборони України. 

Звільнення Резнікова. У Раді зареєстровано постанову фото 1

Крім того, зареєстровано проєкт постанови № 9678 про звільнення Рустема Умєрова з посади голови Фонду державного майна України. Очікується, що він і стане наступником Резнікова.

Звільнення Резнікова. У Раді зареєстровано постанову фото 2

Нагадаємо, 4 листопада 2021 року Верховна Рада України призначила колишнього міністра з реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова новим міністром оборони.

Олексій Резніков працював заступником голови Київської міської державної адміністрації з питань провадження самоврядних повноважень з 2016 до 2018 року. У 2019 році президент України Володимир Зеленський призначив Резнікова представником України у Тристоронній контактній групі. Також Олексій Резніков був призначений 4 березня 2020 на пост міністра з реінтеграції, вчора його звільнили з цієї посади. Також він залишив ТКГ.

4 вересня Резніков подав заяву про відставку. Також він опублікував фото свого звернення, де він перерахував здобутки під час обіймання посади міністра оборони.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив звільнення Олексія Резнікова з посади міністра оборони України.

Теги: Олексій Резніков Міноборони міністр

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

4 вересня Олексій Резніков подав у відставку
Комітет Ради з питань оборони підтримав відставку Резнікова
Сьогодні, 14:38
Резніков підкреслив, що фактично армію забезпечують громадяни України, бо працюють і сплачують податки
Скільки коштує один день війни? Резніков назвав суму
Сьогодні, 12:15
Звільнення Резнікова: Стефанчук повідомив, коли буде розглянута заява міністра
Звільнення Резнікова: Стефанчук повідомив, коли буде розглянута заява міністра
Сьогодні, 10:51

Політика

Звільнення Резнікова. У Раді зареєстровано постанову
Звільнення Резнікова. У Раді зареєстровано постанову
Святкування Рош га-Шана: влада Умані вводить низку обмежень
Святкування Рош га-Шана: влада Умані вводить низку обмежень
МЗС анонсувало розмову Зеленського та Ердогана
МЗС анонсувало розмову Зеленського та Ердогана
Порошенко зареєстрував законопроєкт про спрощене отримання статусу учасника бойових дій
Порошенко зареєстрував законопроєкт про спрощене отримання статусу учасника бойових дій
Скасування відстрочки для здобувачів другої вищої освіти: зареєстровано законопроєкт
Скасування відстрочки для здобувачів другої вищої освіти: зареєстровано законопроєкт
Стало відомо, хто може стати новим послом Польщі в Україні
Стало відомо, хто може стати новим послом Польщі в Україні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
36K
ЗСУ повідомили, ким окупанти збираються замінити «потріпані» підрозділи на півдні
28K
Повернення українських чоловіків-втікачів додому. Польща зробила заяву
15K
«Люди за гроші не народжують». Соратник Зеленського дав рецепт покращення демографії
12K
Просто неба, але з комфортом? Влада Ірландії показала, куди виселяє українських біженців
7421
Законопроєкт вже у Раді: багатьом українцям скасують відстрочку від мобілізації
7264
Хто зупинив заколот Пригожина? Російська церква знайшла несподіване пояснення

Новини

Окупанти намагалися прорвати оборону ЗСУ: Генштаб назвав напрямки
Сьогодні, 06:45
Дощі з грозами: прогноз погоди на 4 вересня
Сьогодні, 04:55
4 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Тепло, але місцями опади: синоптики дали прогноз погоди на 3 вересня
Вчора, 04:56
3 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Данілов повідомив, на скільки кілометрів вглиб РФ може вдарити Україна
2 вересня, 11:07

Прес-релізи

Понад 20 HR-лідерів поділяться досвідом управління талантами за часів війни на HR Wisdom Summit
Понад 20 HR-лідерів поділяться досвідом управління талантами за часів війни на HR Wisdom Summit
28 серпня, 17:40
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту