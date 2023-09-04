Звільнення Резнікова. У Раді зареєстровано постанову

Наступник Резнікова ймовірно стане Рустем Умєров

У Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови № 9679 про звільнення Олексія Резнікова з посади міністра оборони України.

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Крім того, зареєстровано проєкт постанови № 9678 про звільнення Рустема Умєрова з посади голови Фонду державного майна України. Очікується, що він і стане наступником Резнікова.

Нагадаємо, 4 листопада 2021 року Верховна Рада України призначила колишнього міністра з реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова новим міністром оборони.

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Олексій Резніков працював заступником голови Київської міської державної адміністрації з питань провадження самоврядних повноважень з 2016 до 2018 року. У 2019 році президент України Володимир Зеленський призначив Резнікова представником України у Тристоронній контактній групі. Також Олексій Резніков був призначений 4 березня 2020 на пост міністра з реінтеграції, вчора його звільнили з цієї посади. Також він залишив ТКГ.

4 вересня Резніков подав заяву про відставку. Також він опублікував фото свого звернення, де він перерахував здобутки під час обіймання посади міністра оборони.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив звільнення Олексія Резнікова з посади міністра оборони України.